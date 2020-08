FOTO:Kaj je ostalo od Islamske države?

Pred tednom dni je afganistanska »franšiza« samooklicane Islamske države (Korason) napadla zapor na obrobju Džalalabada, kjer je bilo zaprtih več kot 1500 pripadnikov različnih afganistanskih uporniških skupin. Napad je bil uspešen – iz zapora je po tem, ko je bilo ubitih 29 ljudi, zbežalo več kot tisoč zapornikov, med njimi številni tuji borci skrajne sunitske milice, ki je v zadnjem letu in pol zaradi serije vojaških porazov in posledične hude oslabljenosti zašla na obrobje medijske in tudi varnostno-obveščevalne pozornosti. Kako živa – če sploh – je Islamska država danes?Natanko pred tremi leti so v zahodnem ...