Kaj je povzročilo požar v jedrskem objektu

Iranske oblasti so skupaj z nacionalno agencijo za jedrsko energijo včeraj priznale, da je bila škoda ob četrtkovi eksploziji in požaru v objektu za bogatenje urana v Natanzu (približno 250 kilometrov iz Teherana) velika. Dodale so, da bo proces bogatenja urana moten le srednjeročno, saj bodo stare in ne posebej učinkovite centrifuge po besedah tiskovnega predstavnika Iranske jedrske agencije Behruza Kamalvandija kmalu zamenjale nove. Večje.Kamalvandi je včeraj v sporočilu za javnost dodal, da je požar povzročil veliko finančno škodo in da iranski uradniki o dogodkih v Natanzu ne bodo razpravljali iz »varnostnih razlogov«. S ...