Kaj je vedel predsednik Obama in kdaj

New York – Novembrske predsedniške volitve ne bodo odločale le o konservativni ali levosredinski usmeritvi gospodarske in vojaške supersile, ampak tudi o tem, kateri od zadnjih predsed­nikov bo obveljal za zgodovinskega falota. Za demokrate je to še naprej Donald Trump, republikanci pa kažejo s prstom na njegovega predhodnika Baracka Obamo.Republikanski plaz je sprožilo pravosodno ministrstvo z odločitvijo za umik obtožnice proti Trumpovemu prvemu svetovalcu za nacio­nalno varnost Michaelu Flynnu, čeprav je, kot so poudarili demokrati, večkrat priznal pogovor z ruskim veleposlanikom v Washingtonu o ameriških sankcijah proti ...