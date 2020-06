Kaj nas čaka na koncu poti

Na dogajanje v ZDA je mogoče gledati kot na izključno ameriški pojav, dokaz vse bolj načetih rasnih odnosov, ki so iz različnih razlogov dosegli vrelišče. Toda impozantno in hkrati strašljivo količino surovih čustev, ki so se po smrti Georgea Floyda razlila po ameriških ulicah, je mogoče razumeti tudi kot najnovejšo manifestacijo večnega boja za dostojanstvo in priznanje, v katerem na neki način sodelujemo vsi.V zadnji knjigi Identiteta je ameriški politolog Francis Fukuyama poudaril, da ta boj danes povezuje večino pojavov v svetovni politiki: od identitetnih politik v univerzitetnih kampusih zahodnih univerz do populizma ...