Kaj obsodba Sanaderja sporoča Evropi

Traja že leta in ni še konec

Ivo Sanader na vrhuncu politične moči, ko je očitno zlorabljal svoj položaj in avtoriteto. FOTO: Reuters

Obsodba ubogega dedka

Nekdanji predsednik vlade Hrvaške, ki prestaja šestletno zaporno kazen zaradi korupcije v zadevi Planinska, je bil danes obsojen na šest let zapora še v korupcijski zadevi Ina – Mol To, da je nekoč najmočnejši človek v državizaprt zaradi korupcije, nikakor ne pomeni, da namerava Hrvaška resno obračunati z močno ukoreninjeno korupcijo, je poudaril, ki je v prvem krogu predsedniških volitev kot predsedniški kandidatobljubljal legalizacijo korupcije.Nekdanji hrvaški premier Ivo Sanader in predsednik uprave madžarske naftne družbe Moli sta kriva jemanja in dajanja podkupnine v zadevi Ina –Mol, je sklenila sodnica zagrebškega županijskega sodišča. Sanaderja je nepravnomočno obsodila na šest, Hernádija pa na dve leti zapora.Sanader, ki že prestaja šestletno zaporno kazen v drugem korupcijskem primeru, je zlorabil svoj položaj in avtoriteto ter v zameno za 10 milijonov evrov podkupnine prepustil Molu odločilen glas pri poslovanju hrvaške naftne družbe Ina, je prepričana sodnica.Obsodbo v ponovljenem sojenju je sodišče izreklo pred prazno klopjo za obtožene, Madžarska Hernádija ni izročila Hrvaški, Sanader pa od aprila v zagrebškem zaporu Remetinec prestaja zaporno kazen v zadevi Planinska . Sanaderjeve obrambe obsodba ni presenetila, prepričana je namreč, da so bile njeni stranki sistematično kršene pravice, zato je napovedala, da se bo pritožila na sodbo.Ponovljeno sojenje v primeru Ina – Mol se je začelo oktobra lani. Sanader je bil v združenih korupcijskih primerih Hypo in Ina – Mol na prvi stopnji leta 2012 obsojen na deset let zapora zaradi korupcije in vojnega dobičkarstva. Hrvaško vrhovno sodišče je nato Sanaderju znižalo kazen na osem let in pol zapora, hrvaško ustavno sodišče pa je leta 2015 pravnomočno sodbo razveljavilo iz postopkovnih razlogov.Obsodba nekdanjega premiera in predsednika HDZ, največje in najdlje vladajoče stranke na Hrvaškem, se je zgodila ravno šest dni pred drugim krogom predsedniških volitev, ki bo v nedeljo. Predsednicakandidira s podporo HDZ in se bo pomerila z zmagovalcem prvega krogaPo seriji spodrsljajev je izgubila velik del začetne prednosti in njenim nerodnim nastopom ni videti konca. Pred dnevi je med predvolilnim televizijskim nastopom pozvala volivce, naj na volitvah obkrožijo številko ena, ki jo ima njen tekmec. Danes so hrvaški mediji razkrili, da je predsedničin mož dobil status vojnega veterana, čeprav ga v času vojne ni bilo blizu bojišč, medtem ko je predsednica zatrdila, da so mu ta status ponujali, a ga je zavrnil.Za komentar sodbe smo prosili zagrebškega režiserja Daria Juričana, ki je zaslovel s knjigo in dokumentarcem o vzponu in padcu nekdanjega lastnika Agrokorjain kot dober poznavalec anomalij v hrvaški družbi v prvem krogu predsedniških volitev nastopil z imenom zagrebškega župana Milana Bandića ter obljubo o legalizaciji korupcije. »Sanaderju je gotovo, tako kot meni, žal, da ne bo predsednik Milan Bandić, ki bi ga pomilostil,« se je pošalil Juričan.Kakšno sporočilo ta obsodba pošilja hrvaški in kakšno evropski javnosti? »To, da po desetih letih obsodijo zaradi korupcije danes ubogega dedka, je v posmeh vsem poštenim Hrvatom. Država s tem sporoča, da je pravica pri nas šibka in počasna,« je dejal Juričan in spomnil, da se je Sanader ves čas sojenja posmehoval ljudem, ki jim je nekoč vladal.Lani si je pred kamerami v Rusiji ogledoval tekme Hrvaške na nogometnem svetovnem prvenstvu. »Komu to kaj sporoča? Je to morda močnejši signal Hrvaški in Evropi od tega, da je gospod po letih sojenja obsojen,« je z vprašanjem odgovoril na vprašanje Juričan.