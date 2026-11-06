Kaj prinaša veliki čudoviti varnostni dogovor za Ukrajino in Evropo?

Ko republikanski predsednik Donald Trump govori o »velikem čudovitem« varnostnem dogovoru za Evropo, se mora Stara celina bati? O Ukrajini kot delu nove varnostne ureditve vse Evrope je govoril že ruski predsednik Vladimir Putin, napadalec sosednje države. »Bo zelo velik, vključeval bo več kot pa le Ukrajino in lahko celo rečem, da bo morda vključeval vso Evropo,« je v Ovalni pisarni Bele hiše o še neznanem dogovoru novinarjem povedal Trump. »Bo velik, čudovit dogovor in vsi bodo navdušeni.«

Vsaj za zdaj še ni podrobnosti niti iz evropskih prestolnic, pa čeprav se je republikanski predsednik o tem danes pogovarjal vsaj z nemškim kanclerjem Friedrichom Merzem. Iz Berlina so sporočili le, da so nove ameriške zamisli utemeljene na pogajanjih iz minulih mesecev. Morda tudi zato, ker je najnovejša izjava sledila predsednikovemu srečanju z ruskim pogajalcem Kirilom Dmitrijevem, je nemški Die Welt komentiral, da je Evropo potisnila v paniko.

Odstranjevanje ruševin in iskanje preživelih po ruskem napadu na vzhodu Ukrajine. FOTO: Andriy Andriyenko/Afp

Vojaška zveza Nato, prek katere so ZDA po drugi svetovni vojni jamčile za evropsko varnost, je konec oktobra že poročala o pripravljenosti najpomembnejših evropskih članic za prevzem večje odgovornosti za varnost Stare celine. Trump že od vsega začetka zahteva povečanje evropske sposobnosti za lastno obrambo in je s svojimi nenehnimi pozivi res pripomogel k povečanju vojaških proračunov številnih Natovih članic. Današnja izjava pa je prva o tej temi po katastrofalnem republikanskem porazu na vmesnih kongresnih in drugih volitvah, ki ga je zakrivilo vojaško posredovanje v Iranu.

Ladje v bližini Hormuške ožine, najpomembnejše naftne poti sveta. FOTO: Stringer Reuters

Demokrati obvladujejo predstavniški dom in senat, predsedniku pa še naprej ostajajo velike zunanjepolitične pristojnosti. V Washingtonu ugibajo, ali se bo umaknil iz iranske vojne ali pa spodbudil še večji vojaški obračun z ajatolami, toda ali bo nova ameriška varnostna arhitektura vplivala tudi na Evropo? Trump jo je že prej obsojal zaradi nepripravljenosti na vojaško pomoč v Iranu. Še več, nekatere države so ameriškim vojaškim letalom odrekle prelete nad njihovim zračnim prostorom ali pristajanja v skupnih vojaških oporiščih.

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