FOTO:Kaj pripoveduje o demokratih New Hampshire

Kdo se boji Bernieja Sandersa? Foto Joe Raedle Afp

Bidnova žaljivka

Nekdanji podpredsednik Joe Biden se na prvih demokratskih tekmah ni izkazal. Foto Carlos Barria Reuters

New York – Po katastrofalnem štetju glasov z volilnih zborovanj v Iowi so demokratski predsedniški kandidati dobili še eno prilož­nost v, tokrat s klasičnimi volilnimi lističi. Do konca redakcije rezultati niso bili znani, a to ni zmanjšalo ugibanj o možnostih izzivalcev republikanskega predsednikaJavnomnenjske raziskave so tudi v New Hampshiru dale veliko možnosti zmagovalcu iz Iowe , po mnenju mnogih premlademu in premalo izkušenemu nekdanjemu županu South Benda, ter še več vermontskemu senatorju. Samooklicani demokratični socialist še bolj skrbi tradicionalne sredinske demokrate, saj hoče po prepričanju kritikov po Trumpovem republikanskem zgledu ugrabiti demokratsko stranko za svoje radikalne spremembe ameriške družbe. Zelo jih skrbi, ker mu prisluhne toliko volivcev in med njimi zlasti mladi.New Hampshire s skrajnega severovzhoda ZDA in z manj kot poldrugim milijonom prebivalcev ne pove veliko o drugih zveznih državah, ki demokratski stranki dajo veliko več delegatov za izbor izzivalca predsednika Trumpa, o dosedanjih favoritih pa nekaj pove tudi drugi vtis. Sanders zagovarja težko roko države pri vsem, od zdravstvenega zavarovanja naprej, saj verjame, da bi le tako poskrbeli za vse Američane in zlasti za revne. Svoje drage načrte bi plačal z visokimi davki za korporacije in bogataše, ki bi jih privili tudi z drugimi omejitvami.Nič čudnega, da gredo zagovornikom tradicionalne ameriške podjetnosti in svoboščin lasje pokonci in upajo, da se bo med preostalimi predsedniškimi kandidati našel kdo, ki mu bo kos. Pete Buttigieg doslej še ni dobil dovolj podpore temnopoltih Američanov, ki bodo bistveni v nekaterih južnih zveznih državah ter na zveznih volitvah, nekdanji podpredsednikpa po nekaterih poročilih hitro izgublja njihovo podporo. Sedeminsedemdesetletnik na televizijskih soočenjih še vedno ne daje vtisa politika, ki bi lahko odbil zagotovo grobe Trumpove napade, o delovanju njegovega sina Hunterja v upravnem odboru ukrajinskega energetskega podjetja v času, ko je sam kot podpredsednik odločilno oblikoval ameriško politiko do Kijeva, pa se sprašujejo tudi številni drugi.Videti je tudi, da Bidnu popuščajo živci. Na predvolilnem zborovanju v New Hampshiru je mlado dekle, ki ga je spraševalo o slabih rezultatih v Iowi, označil za »lažnivega konjenika s pasjim obrazom«, če lahko tako prevedemo frazo, ki po nekaterih razlagah izvira iz vesternov in po drugih iz časov ameriške državljanske vojne. Študentka, ki ji je bila namenjena, jo je vsekakor razumela kot žaljivo, in sredinski demokrati se sprašujejo, ali jih bo lahko odrešila vsaj senatorka iz Massachusettsa, a se tudi ta vsaj v Iowi ni najbolj izkazala.Po lastnih ocenah višje od svojih možnosti cilja senatorka iz Minnesote. Če ne drugega, je dobila glasove dveh od treh zaselkov, ki so včeraj pohiteli z volitvami. Tretji z imenom Dixville Notch se je odločil za nekdanjega newyorškega župana, čeprav ta v New Hampshiru uradno sploh ni nastopil.