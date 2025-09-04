Kaj se bo zgodilo, če se bo začela inflacija spet zviševati

V nadaljevanju preberite:

Ubogi vsi tisti trgovci z obveznicami, ki na svojem telefonu nimajo aplikacije truth social. Dovolj je bilo le eno sporočilo, ki ga je po večerji objavil predsednik na svojem družbenem omrežju, da se je prepir med Belo hišo in ameriško zvezno banko Federal Reserve (FED) spremenil v resnejši problem. Donald Trump je 25. avgusta objavil pismo, v katerem je zapisal, da je odpustil guvernerko Liso Cook zaradi domnevne hipotekarne goljufije.

Čeprav predsedniki lahko odpustijo uradnike ameriške centralne banke, to lahko storijo le »iz utemeljenega razloga«, česar pa do zdaj ni storil še nihče. Lisa Cook ni bila obtožena kaznivega dejanja, kaj šele obsojena. Očitek, da je kot svoje stalno bivališče navedla dve nepremičnini, je najprej izrekel Bill Pulte iz Zvezne agencije za stanovanjsko financiranje, ki je podobne trditve podal tudi proti drugim (pri čemer še nobena ni privedla do podobnih postopkov). Guvernerka Lisa Cook je zatrdila, da se bo proti svoji razrešitvi bojevala na sodišču, medtem pa bo ostala na svojem položaju.

