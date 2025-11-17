Kaj se dogaja v najmanjši balkanski kandidatki, se EU še sanja ne

Je najmanjša kandidatka res na hitri poti v EU ali pa Bruselj spregleda, kar se v zadnjih dneh dogaja na terenu? Od tega, kako trezno Unija presoja Črno goro, je odvisna verodostojnost širitve in varnostni prag EU, še posebej, ker poročilo napoveduje mogoče sklenitev pogajanj do konca 2026. Medtem ko Evropska komisija v svoji oceni poudarja reformni konsenz, realnost preizkušajo revizionistični izbruhi, kot je sodni epilog spomenika Pavlu Đurišiću v Beranah, napetosti ob pridržanju več kot 40 turških državljanov v Podgorici in zamegljene ločnice med državo, cerkvijo in vplivi iz Beograda.

Kako se ruski vpliv in notranja polarizacija prepletata z ekonomijo, od energetike do letalstva? Zakaj nekateri v Podgorici svarijo pred ponovitvijo lekcij iz leta 2016 in predlagajo “poskusno članstvo”? Zakaj se pohvale in opozorila ne srečajo, kakšno vlogo igra srbska varnostno obveščevalna akencija BIA? Kaj to pomeni za širitvene načrte EU in gospodarstvo?