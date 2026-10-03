Kaj se je dogajalo na letu iz Dubaja: kopilot načrtoval teroristično dejanje

Kopilot na letalu družbe FlyDubai je načrtoval teroristično dejanje, je v soboto sporočilo tožilstvo v Združenih arabskih emiratih, ki preiskuje sredin incident na poletu iz Dubaja v Tel Aviv. Preiskava je pokazala, da je kopilot kapitana napadel s sekiro, ki je v pilotski kabini za nujne primere, ter poskušal prevzeti nadzor nad letalom.

Tožilec Hamad Saif al Šamsi je povedal, da je preiskava o letu FZ1073 razkrila, da je »kopilot začel izvajati teroristično dejanje«. Dodal je, da bodo z nadaljnjo preiskavo poskušali ugotoviti okoliščine incidenta in motiv napadalca, analizirali bodo materialne in digitalne dokaze, poroča francoska tiskovna agencija AFP, ki povzema savdske medije. Sekira je sicer predpisan del opreme pilotske kabine za nujne primere.

Incident se je zgodil 30. septembra na letu družbe FlyDubai v Tel Aviv, na katerem je bilo 174 ljudi, v glavnem izraelskih državljanov. Kopilot, državljan Omana, je napadel indijskega kapitana in ga poškodoval. Potnikom je uspelo vdreti v pilotsko kabino in onesposobiti kopilota, rezervni pilot družbe FlyDubai, ki je bil na krovu, je nato prevzel pilotiranje in letalo je pristalo v Savdski Arabiji.

Smit Mačhar, indijski državljan in pilot družbe Flydubai, ki ga je na letalu napadel kolega, in indijski premier Narendra Modi med videoklicem. FOTO: PIB India/Reuters

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je že neposredno po incidentu dejal, da je bil osumljenec podvržen radikalni islamistični indoktrinaciji in je skušal strmoglaviti letalo, na katerem je bila večina potnikov izraelskih državljanov.

Mediji poročajo, da kopilot zaradi radikalnih stališč v Omanu ni imel dovoljenja za letenje. Časnik Wall Street Journal je v petek, sklicujoč se na dobro obveščene vire, poročal, da so omanske oblasti pilotu prepovedane letenje zaradi radikalnih islamističnih pogledov, televizija CNN pa je poročala, da so pilota zaradi njegovih stališč lani odpustili iz omanskega nacionalnega letalskega prevoznika. Televizija Al Arabija je poročala, da je pilot nekaj časa preživel v Siriji, pri čemer je mogoče, da se je tam radikaliziral.

Janiv Hajun, eden od moških, ki so pomagali onesposobiti napadalca na letalu družbe Flydubai na letu iz Združenih arabskih emiratov v Izrael. FOTO: Ammar Awad/Reuters

V Tel Avivu je medtem pristalo prvo letalo z Izraelci iz Združenih arabskih emiratov, potem ko je letalska družba FlyDubai po incidentu ustavila lete v Izrael, načrtovane polete v Dubaj pa je odpovedal tudi izraelski letalski prevoznik El Al. Gre za t. i. repatriacijski let, ki ga je izvedla izraelska letalska družba Arkia.