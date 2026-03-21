Kaj se je zgodilo s srečo? Nekaj časa je bila povsod

Kako naj se kdorkoli počuti srečen človek, vse dokler pripada človeštvu s toliko nesreče, izzvane s človeško voljo?

»Tako težko je pozabiti bolečino, še težje pa se je spominjati slasti. Nimamo brazgotin kot dokazov sreče. In tako malo se naučimo od miru.« To je v svojem romanu Dnevnik zapisal ameriški pisatelj Chuck Palahniuk. In čeprav sem se ga te dni bolj spominjala po tistem drugem njegovem delu, ki je v tem shizofrenem trenutku bolj aktualno – po romanu Klub golih pesti –, se mi je teh nekaj vrstic iz njegovega Dnevnika prikradlo v misli ob mednarodnem dnevu sreče, ki ga je generalna skupščina ZN razglasila pred 14 leti in ki ga po vsem svetu zaznamujemo 20. marca. Tokrat je bila tema Caring and Sharing – Skrbeti (za druge) in deliti (z drugimi). A svetovni dan sreče je bil pravzaprav zgolj dober razlog za to, da glasno izgovorim vprašanje, ki se mi že dolgo tihotapi skozi sanje: kaj se je ...