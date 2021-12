Kaj se svet lahko nauči od Japonske

O Japonski pogosto slišimo dve zgodbi. Prva govori o državi v zatonu, katere prebivalstvo se stara, krči in je vse manj vitalno. Druga govori o privlačni, hiperfunkcionalni, na neki način ekscentrični družbi – prijetno okolje, kjer lahko uživate v sušiju ali raziskujete nenavadne podkulture, ki pa za zunanji svet niso kaj pretirano pomembne. Obe zgodbi povzročita, da ljudje ob Japonski zamahnejo z roko. To je napaka.

Japonska ni osamelec, ampak znanilec. Veliko izzivov, s katerimi se spopada, že vpliva na druge države ali pa se bo to zgodilo kmalu, vključno s hitro starajočim se prebivalstvom, dolgoročno stagnacijo, tveganjem za naravne nesreče ter nevarnostjo ujetosti med Kitajsko in Ameriko. Nekateri od teh problemov so najprej prizadeli Japonsko, zato je ta postala uporaben laboratorij za opazovanje učinkov in oblikovanje ustreznih odzivov.

Ena od njenih lekcij je, da se morajo družbe naučiti živeti s tveganjem. Ob vse pogostejših podnebnih spremembah in naravnih nesrečah se morajo države usposobiti, da si po vsaki krizi čim prej opomorejo. Boleča izkušnja je Japonsko prisilila, da investira v odpornost. Zgradbe in mostovi so zdaj rekonstruirani tako, da so potresno varni. Po velikem potresu, ki je leta 1995 prizadel Kobe in je veliko ljudi ostalo brez pitne vode, je mesto zgradilo podzemni sistem, v katerem hrani 12-dnevno količino vode za svoje prebivalce.

Veliko Japoncev razume, da je odziv na naravne nesreče problem vseh, ne samo države. Prav to je Japonski pomagalo tudi med pandemijo: maske nosijo dobesedno vsi. Med državami G7 ima Japonska najnižjo stopnjo smrtnosti zaradi covida-19 in najvišjo stopnjo dvakratnega cepljenja.

O pomembnosti demografije

Druga lekcija je, da je demografija pomembna. Večina družb se bo nazadnje postarala in skrčila. Do leta 2050 bo vsak šesti človek na svetu starejši od 65 let; leta 2019 je bil vsak enajsti. Prebivalstvo 55 držav, vključno s Kitajsko, se bo po napovedih do leta 2050 zmanjšalo. Zadnji podatki kažejo, da se bo v Indiji zmanjšalo še hitreje od napovedi.

Enako kot podnebne spremembe je tudi demografija obsežna, postopna in abstraktna – dokler v nekem trenutku ni več tako. In enako kot podnebne spremembe bo zahtevala preobrazbo tako ustanov kot tudi vedenja posameznikov. Pomembno je ostati čim dlje aktiven. Japonska vlada poziva podjetja, naj obdržijo zaposlene, dokler ne dopolnijo 70 let. Veliko jih res ostane v službi: kar 33 odstotkov ljudi, starih od 70 do 74 let, še vedno hodi v službo; pred desetletjem je bilo takih 23 odstotkov.

Demografska sprememba prinaša velike gospodarske izzive. Japonska se za svojo polžjo rast lahko zahvali predvsem krčenju prebivalstva. Če pa pogledamo blaginjo posameznih Japoncev, je slika precej bolj rožnata. V desetletju od 2010 do 2019 je imela Japonska tretjo najvišjo povprečno rast BDP na prebivalca v G7, pred njo sta bili samo Nemčija in Amerika.

Japonska je glavna upnica in tretje največje gospodarstvo po trenutnih menjalnih tečajih. Njeni prebivalci živijo dlje kot prebivalci katerekoli druge države. Je dom največjega investitorja v tehnologijo na svetu, pionirskega podjetja za 5G, ter cele vrste globalnih blagovnih znamk, od Uniqla do Nintenda. Strokovno znanje o robotih in senzorjih bo njenim podjetjem pomagalo dobro zaslužiti v pestrem naboru novih industrijskih tehnologij. Geopolitično igra Japonska ključno vlogo med Kitajsko, njeno največjo trgovinsko partnerico, in Ameriko, njeno glavno partnerico na področju varnosti. Skratka, ne bi smela stati ob robu svetovnega odra.

Japonska še kar kuri premog

Napake Japonske pa ponujajo še nekoliko drugačne lekcije. Življenje z veliko tveganji terja več truda pri postavljanju prioritet. Ob soočenju s toliko potencialnimi nevarnostmi je Japonska odvrnila pozornost s podnebnih sprememb, ki so za svet trenutno najbolj katastrofalne. V letu 2020 se je nazadnje obvezala, da bo neto ničelne izpuste ogljikovega dioksida dosegla do leta 2050, vendar so podrobnosti precej nejasne. Politiki svoje upe polagajo v ponoven zagon jedrskih elektrarn, ki so bile po talitvi reaktorskih sredic v Fukušimi leta 2011 začasno ustavljene; a to je bolj malo verjetno, vse dokler je javnost pretirano zaskrbljena zaradi nevarnosti jedrske energije. Veliko birokratov pa medtem ostaja trmasto skeptičnih glede obnovljivih virov energije. Zato Japonska še naprej kuri premog, najbolj umazano gorivo.

Eden od načinov reševanja upadanja prebivalstva je, da država iztisne iz ljudi čim več. Japonska nikoli ne bo dosegla svojega potenciala, dokler tako velikemu številu visoko izobraženih državljanov odreka možnost živeti v skladu z njihovimi lastnimi potenciali. V tradicionalnih podjetjih, kjer še vedno prevladujeta napredovanje na podlagi delovne dobe in spoštljivost do sivolasih vodij, so glasovi mladih utišani in inovativnost zadušena. Prav zato veliko najbistrejših sveže diplomiranih mladih najraje dela za startupe. Japonski je v zadnjih letih uspelo pritegniti več žensk v svojo delovno silo, vendar so njihove možnosti napredovanja še vedno pičle. V dvotirnem sistemu zaposlovanja se mladi in ženske ujamejo v prekarna dela s krajšim delovnim časom (zato se je zmanjšala tudi želja po otrocih).

Politiki vse to tolerirajo, deloma tudi zato, ker skorajda ne čutijo pritiska, da bi naredili kaj drugače. Liberalna demokratska stranka je na oblasti skoraj brez prekinitve že od leta 1955, predvsem zaradi sramotno šibke opozicije. Starejši politiki, običajno so to starci iz političnih dinastij, so bolj konservativni kot javnost, ki naj bi jo predstavljali. Udobje, v katerem dandanes živijo Japonci, pa šibi njihovo voljo, da bi se borili za svetlejši jutri. Zadnja lekcija Japonske govori o samozadovoljnosti.

© 2021 The Economist Newspaper Limited. Vse pravice pridržane. Članek je bil objavljen pod naslovom »What the world can learn from Japan« v tiskani izdaji v razdelku Leaders. Iz časopisa The Economist prevedla agencija Mint International, objavljeno z dovoljenjem. Izvirnik v angleščini je na voljo na povezavi www.economist.com.