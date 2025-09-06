Kaj se Ukrajina lahko nauči od Finske o vojni in miru

V nadaljevanju preberite:

Vendar pa Finska, država z manj kot šestimi milijoni prebivalcev in 1300 kilometri meje z Rusijo, v nasprotju z drugimi deli nekdanjega Ruskega imperija in mnogimi državami srednje in vzhodne Evrope, ni nikoli izgubila svoje neodvisnosti in demokracije. Pa ne zaradi podpore Zahoda, temveč po zaslugi trdoživosti svojega ljudstva, poštenosti svoje elite in trdnega racionalizma moža, ki je poveljeval njeni vojski v letih vojne – Carla Gustafa Mannerheima, nekdanjega generala ruske carske vojske, ki je bil odločen tako v boju kot v sprejemanju grenkega miru.