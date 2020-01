Kaj sledi umoru arhitekta iranskega strateškega projekta?

Iranski režim smrt poveljnika revolucionarne garde in svojega prvega operativca na tujih bojiščih spretno – in predvidljivo – uporablja za utrjevanje svojih pozicij in ideološko mobilizacijo (dela) prebivalstva. Včerajšnje posmrtne slovesnosti v Ahvazu in Mašhadu, kamor so Sulejmanijevo truplo pripeljali iz Bagdada, kjer so se od šiitske vojaške ikone poslovili že v soboto, so se spremenile v velike politične manifestacije. Tako bo vse do torka, ko bodo Sulejmanija pokopali v domačem Kermanu.Občutek je, kot da je po petkovi tektonski ameriški izvensodni eksekuciji iranskega generala Kasima Sulejmanija celoten Bližnji vzhod ...