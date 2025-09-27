Kaj točno želi Putin doseči s hibridno vojno?

»Brez enega samega strela je ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu v zadnjem tednu uspelo vojno v Ukrajini približati milijonom Evropejcev, ki so se doslej počutili varne pred njenimi neposrednimi posledicami. Vse se je začelo tiho, z motnjami, ki jih ni mogoče preprosto pripisati enemu storilcu, a imajo zelo otipljive učinke,« piše ameriški CNN.

Na Danskem so brezpilotna letala ohromila letališča, danes letela nad največjo vojaško bazo, s tem pa premierko Mette Frederiksen prisilila, da je prebivalce opozorila na »novo realnost« – vse pogostejše in nasilnejše hibridne napade. Čeprav krivca ni izrecno imenovala, je jasno, da mnogi s prstom kažejo proti Kremlju. Tudi danska obveščevalna služba priznava, da je tveganje ruskih sabotažnih akcij visoko, vendar za neposredno povezavo za zdaj ni dokazov.

Podobne zgodbe prihajajo iz drugih evropskih držav: na Poljskem so opazili več kot 20 ruskih dronov, ruska letala so za dvanajst minut kršila estonski zračni prostor, obsežen kibernetski napad pa je začasno ohromil letalske povezave po celine. Danska mornarica je ob svoji obali celo zaznala rusko vojaško ladjo, ki je plula z izključenimi transponderji.

Dilema Zahoda v hibridni vojni

Evropski voditelji so, kot piše CNN, nahajajo pred težko odločitvijo: naj neposredno obtožijo Moskvo in s tem tvegajo, da ji pomagajo širiti nemir in nezaupanje v oblasti, ali pa zaradi previdnosti molčijo in družbo pustijo nepripravljeno na resnejše izzive. »Napadalci želijo, da prenehamo zaupati svojim oblastem,« je opozorila Frederiksen.

Kremelj uporablja preizkušene taktike hibridne vojne: od sabotaž in kibernetskih napadov do izkoriščanja kriminalnih združb. V Veliki Britaniji so pod ruskimi navodili mlade kriminalce obsodili, ker so požgali skladišče z ukrajinsko pomočjo. Na Poljskem so v zapor poslali več mladih Ukrajincev, ki naj bi izvajali požige v korist Moskve.

Učinki teh napadov so dvojni: širijo občutek ogroženosti in obenem silijo evropske države v dodatne izdatke. Obramba pred množico poceni brezpilotnikov je izjemno draga. Tako lahko na primer nizozemski lovec F-35 za sestrelitev drona porabi raketo, vredno več deset tisoč evrov, medtem ko sam dron stane komaj 30 tisočakov. Takšno neravnovesje stroškov je dolgoročno nevzdržno.

EU gradi »zid iz dronov« na vzhodni meji Evropska unija je ob vse pogostejših kršitvah zračnega prostora uradno začela pobudo za vzpostavitev tako imenovanega »zidu iz dronov« vzdolž vzhodne meje. Projekt je na petkovem uvodnem srečanju podprlo deset držav članic: Bolgarija, Danska, Estonija, Madžarska, Latvija, Litva, Poljska, Romunija, Slovaška in Finska. Sestanek je vodila Evropska komisija, sodelovala je tudi Ukrajina, ki letno izdela do štiri milijone dronov, ter Nato kot opazovalec. Evropski komisar za obrambo Andrius Kubilius je poudaril, da bo »zid« imel dvojen namen: odkrivanje in prestrezanje. Med ključnimi zmogljivostmi so radarji, akustični senzorji, motilci signalov, prestrezniki in artilerija. Projekt naj bi bil po prvih ocenah izvedljiv v enem letu, a Kubilius opozarja, da bo časovnica odvisna od razvoja industrijskih rešitev in političnih dogovorov. Pobuda sodi v širši okvir t. i. »Eastern Flank Watch«, ki vključuje tudi kopensko in pomorsko obrambo. Na Danskem so se v zadnjih dneh soočali z več zaprtji letališč zaradi skrivnostnih brezpilotnikov, podobne incidente pa so zabeležili tudi na Poljskem, v Romuniji, Estoniji in na Švedskem. Kubilius je ob tem dejal: »Rusija preizkuša EU in Nato. Naš odgovor mora biti trden, enoten in hiter.«

Zahod se tako ne sooča le z izzivom, kako še naprej oboroževati Ukrajino, ampak tudi s potrebo po krepitvi lastne odpornosti proti kibernetskim grožnjam, sabotažam in dronom, ki lahko v trenutku ohromijo letališča, energetsko infrastrukturo ali prometne povezave.

Putinova zmaga brez streljanja?

Čeprav ti napadi povzročajo predvsem zamude letov, izpade elektrike ali dražji račun za energijo, imajo za Putina politično težo. »Občutek vojne se prenaša v evropska gospodinjstva, kjer narašča nezadovoljstvo zaradi stroškov, s tem pa se zmanjšuje podpora Ukrajini. To krepi glasove, ki pozivajo k popuščanju Kremlju, hkrati pa tudi tiste, ki opozarjajo, da je Putinova agresija vedno bolj brezmejna in da zahteva trden odgovor,« navaja CNN.

Toda nevarnosti obstajajo tudi za Moskvo. Njeni plačanci ali saboterji bi lahko prestopili mejo in povzročili smrtne žrtve v državi Nata – s tem bi tvegali resno eskalacijo. Prav tako obstaja tveganje, da bi Rusijo obtožili dejanj, ki jih ni storila, kar bi lahko sprožilo nepredvidljive odzive, tudi iz Washingtona.

Medtem ko Ukrajina vsakodnevno živi pod raketnimi in dronskimi napadi, se Evropa sooča z dodatnimi stroški: od krepitve zračne obrambe do vlaganj v kibernetsko varnost. Že tako napeti proračuni težko zdržijo takšne pritiske.

Za Putina pa je že dovolj, da je evropsko javnost prisilil v nov niz skrbi, ki nimajo enostavnih rešitev in poceni odgovorov. Ta kratkoročna distrakcija je v četrtem letu vojne zanj vsekakor zmaga – dosežena brez enega samega izstreljenega naboja.