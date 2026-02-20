Kaj upad na področju hitre hrane pove o ameriškem gospodarstvu

Restavracije zvišujejo cene, da bi izravnale vse večje stroške dela in sestavin. Stranke z nižjimi dohodki pa prihajajo vse redkeje.

William Lee stopi iz restavracije s hitro hrano Wendy's v New Yorku z dvema hamburgerjema in krompirčkom. Obrok je stal 14 dolarjev, kar 52-letni delavec v bolnišnici označi za »smešno« veliko. »Običajno kuham doma. Danes nisem,« doda. Zadnje čase si kosilo v službo raje prinese od doma in zunaj kosi zgolj ob posebnih priložnostih, ko si privošči obisk italijanske restavracije. Lee se uvršča med vse več Američanov, ki spreminjajo prehranjevalne navade, da bi se lahko kosali z vse višjimi življenjskimi stroški. S tem postavljajo v negotovost ekonomiko 215.000 restavracij s hitro hrano v državi. Po podatkih raziskovalnega podjetja Black Box Intelligence je porast obiskov v zadnjem letu zaznalo le devet odstotkov restavracij s hitro hrano, v primerjavi s 27 odstotki restavracij nasploh. To ...