Zakaj škandal Nvidia deluje za lase privlečeno?

Novica, da se je ustanovitelj in izvršni direktor družbe Nvidia Jensen Huang zapletel z domnevno kitajsko vohunko, je sprožila val odzivov v poslovnem svetu. Tajno poročilo ameriških obveščevalnih služb izpred nekaj mesecev kaže, da je bila Alice Huang povezana s kitajskim ministrstvom za državno varnost, je poročal ameriški dnevnik New York Times. Kako je mogoče, da kitajska vohunka pride tako blizu šefu tako strateško pomembnega podjetja in kako je sploh poskrbljeno za obveščevalno varnost v takšnih podjetjih, smo preverili pri nekdanjem načelniku Generalštaba Slovenske vojske in nekdanjem direktorju Sove Iztoku Podbregarju. Alice Huang, v razmerju s prvim možem Nvidie, je znana tudi pod imenom Huang Le in je vodila singapursko tehnološko podjetje Megaspeed. V Pekingu navedbe o ...