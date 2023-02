Kaj vse prikrivajo ameriški politični vrhovi

V nadaljevanju preberite:

Agenti ameriškega zveznega preiskovalnega urada FBI so, potem ko so v njegovi zasebni washingtonski pisarni in vili v Wilmingtonu že odkrili tajne dokumente, ki niso sodili tja, pregledali tudi počitniško vilo predsednika Joeja Bidna na delawarski plaži Rehoboth, a menda niso našli ničesar. Pol leta po raciji pri prejšnjem republikanskem predsedniku v floridskem Mar-a-Lagu so ponovno pod drobnogledom vse ameriške predsedniške skrivnosti, v Washingtonu pa kljub temu ne izključujejo novega volilnega spopada med Bidnom in Trumpom.