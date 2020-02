Kaj za vraga? Južnokorejski film z oskarjem?

Že pred časom je režiser Bong Džun Ho pripovedoval, da lahko ljudje s podnapisi spoznajo še toliko več neverjetnih filmov. FOTO: AFP

zna poskrbeti za pozornost, še toliko bolj v predvolilnem času. Na zborovanju v Coloradu Springsu je tako v zobe vzel tudi letošnjega zmagovalca na oskarjih za najboljši film. Po njegovem mnenju si film Parazit nagrade Ameriške filmske akademije ne zasluži, ker gre za film iz Južne Koreje.»Kako slabi so bili oskarji letos?« je vzvišeno vprašal zbrano množico, ki je odgovorila v pričakovani maniri – z glasnim negodovanjem. »Zmagovalec je film iz Južne Koreje, kaj za vraga je to?«Parazit je sicer prvi v zgodovini oskarjev z nagrado za najboljši film, ki ni v angleščini. Hkrati je južnokorejski film pobral tudi nagrado za najboljšega režiserja, najboljši izvirni scenarij in najboljši tujejezični film. »Je bil dober film? Ne vem,« je nadaljeval Trump. »Bi lahko prosim dobili nazaj filme, kot je V vrtincu?«Filma V vrtincu (Gone with the Wind) ni omenil slučajno, saj precej nazorno prikazuje, kako imajo beli gospodarji temnopolte sužnje. Hkrati so belopolti v filmu prikazani kot elegantni, plemeniti in drzni, temnopolti pa so poslušni in nesposobni samostojnosti. V vrtincu je leta 1939 sicer prejel deset oskarjev, med njimi je kipec za najboljšo igralko v stranski vlogi prejela, s čimer je postala prva temnopolta igralka z oskarjem, čeprav je bila njena vloga zelo stereotipna upodobitev temnopolte dekle. Prav zaradi očitnega rasizma je ta filmska klasika vse manj priljubljena.»Imamo dovolj težav imamo z Južno Korejo že zaradi trgovine, sedaj pa jim damo celo oskarja za najboljši film,« je še naprej tarnal Trump.Prav nobenega razburjenja niso pokazali ustvarjalci filma . Že pred časom je režiserpripovedoval, da lahko ljudje s podnapisi spoznajo še toliko več neverjetnih filmov, tokrat pa se je kratko in jedrnato odzval ameriški distributer filma Neon: »Razumljivo, ne zna brati.«