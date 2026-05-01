  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Pozdravljeni!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Kaj zahtevajo Američani za prvi maj? Bojkot dela, šole in nakupov

    Protestniki zahtevajo ukinitev agencije za pregon priseljencev Ice, konec vojne v Iranu ter višje davke za bogate.
    Sporočilo je jasno. FOTO: Adam Gray/Reuters
    Galerija
    Sporočilo je jasno. FOTO: Adam Gray/Reuters
    STA
    1. 5. 2026 | 21:12
    1. 5. 2026 | 21:13
    1:51
    A+A-

    Američani, ki uradno ne praznujejo 1. maja, so za mednarodni praznik dela pripravili številne množične proteste po vsej državi s pozivi k bojkotu nakupov, pouka v šolah in dela, poroča javni medij NPR.

    image_alt
    Proteste organizira koalicija raznih skupin z imenom Močni za 1. maj, ki poudarja pravice delavcev pred pravicami v ZDA privilegiranih milijarderjev, nosi pa tudi pridih minulih množičnih protestov proti predsedniku Donaldu Trumpu z naslovom Brez kraljev.

    Protestniki zahtevajo ukinitev agencije za pregon priseljencev Ice, konec vojne v Iranu ter višje davke za bogate.

    FOTO: Adam Gray/Reuters
    FOTO: Adam Gray/Reuters

    Vključeni so sindikati, skupine za pravice priseljencev, politične organizacije, študenti in drugi posamezniki. Vsaj 15 šolskih okrožij v Severni Karolini je učiteljem odobrilo prost dan, da se lahko pridružijo demonstracijam, medtem ko je učiteljski sindikat Chicaga uspel doseči, da je bil 1. maj razglašen za dan državljanske akcije.

    Organizatorji pravijo, da je dan akcije prizadevanje za gradnjo podpore za dela prost dan oziroma splošno stavko, ki je bila prepovedana z zakonom Taft-Hartley iz leta 1946. Predsednik sindikata delavcev avtomobilske industrije Shawn Fain je sindikate pozval, naj se do 1. maja 2028 pripravijo na splošno stavko po vseh ZDA, poroča NPR.

    Več iz teme

    protestiZDAsindikatiprvi maj

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Šport  |  Nogomet
    Anglija

    Asistent Bijol zapečatil Leedsov obstanek med elito

    Leeds je v boju za obstanek v premier league potreboval tri točke in jih tudi dobil, Jaka Bijol je bil podajalec pri prvem zadetku domačih.
    1. 5. 2026 | 23:28
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Prodaja Dončića

    Cuban: Storil sem grozno napako, rad bi jo popravil (VIDEO)

    Mark Cuban svojih občutkov glede smeri, v katero gredo Dallas Mavericks, odkar je leta 2023 prodal večinski lastniški delež v franšizi, ni prav nič prikrival.
    Peter Zalokar 1. 5. 2026 | 22:37
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Kaj zahtevajo Američani za prvi maj? Bojkot dela, šole in nakupov

    Protestniki zahtevajo ukinitev agencije za pregon priseljencev Ice, konec vojne v Iranu ter višje davke za bogate.
    1. 5. 2026 | 21:12
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Formula 1

    Leclerc najhitrejši v Miamiju, Verstappen našel hitrost

    Charles Leclerc je bil najhitrejši pred štirikratnim prvakom Maxom Verstappnom na edinem petkovem prostem treningu pred veliko nagrado Miamija v formuli 1.
    1. 5. 2026 | 20:54
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    NBA

    Ponoči v Houstonu brez obeh najboljših igralcev

    Če bodo Rockets ponoči dobili šesto tekmo, bo sedma tekma v Los Angelesu na sporedu v nedeljo.
    1. 5. 2026 | 20:07
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    ZDA

    Kaj zahtevajo Američani za prvi maj? Bojkot dela, šole in nakupov

    Protestniki zahtevajo ukinitev agencije za pregon priseljencev Ice, konec vojne v Iranu ter višje davke za bogate.
    1. 5. 2026 | 21:12
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    Formula 1

    Leclerc najhitrejši v Miamiju, Verstappen našel hitrost

    Charles Leclerc je bil najhitrejši pred štirikratnim prvakom Maxom Verstappnom na edinem petkovem prostem treningu pred veliko nagrado Miamija v formuli 1.
    1. 5. 2026 | 20:54
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    NBA

    Ponoči v Houstonu brez obeh najboljših igralcev

    Če bodo Rockets ponoči dobili šesto tekmo, bo sedma tekma v Los Angelesu na sporedu v nedeljo.
    1. 5. 2026 | 20:07
    Preberite več
    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo