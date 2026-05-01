Kaj zahtevajo Američani za prvi maj? Bojkot dela, šole in nakupov

Američani, ki uradno ne praznujejo 1. maja, so za mednarodni praznik dela pripravili številne množične proteste po vsej državi s pozivi k bojkotu nakupov, pouka v šolah in dela, poroča javni medij NPR.

Proteste organizira koalicija raznih skupin z imenom Močni za 1. maj, ki poudarja pravice delavcev pred pravicami v ZDA privilegiranih milijarderjev, nosi pa tudi pridih minulih množičnih protestov proti predsedniku Donaldu Trumpu z naslovom Brez kraljev.

Protestniki zahtevajo ukinitev agencije za pregon priseljencev Ice, konec vojne v Iranu ter višje davke za bogate.

FOTO: Adam Gray/Reuters

Vključeni so sindikati, skupine za pravice priseljencev, politične organizacije, študenti in drugi posamezniki. Vsaj 15 šolskih okrožij v Severni Karolini je učiteljem odobrilo prost dan, da se lahko pridružijo demonstracijam, medtem ko je učiteljski sindikat Chicaga uspel doseči, da je bil 1. maj razglašen za dan državljanske akcije.

Organizatorji pravijo, da je dan akcije prizadevanje za gradnjo podpore za dela prost dan oziroma splošno stavko, ki je bila prepovedana z zakonom Taft-Hartley iz leta 1946. Predsednik sindikata delavcev avtomobilske industrije Shawn Fain je sindikate pozval, naj se do 1. maja 2028 pripravijo na splošno stavko po vseh ZDA, poroča NPR.