    PREMIUM   D+   |   Svet

    Korupcijski madež v Kijevu in boj za ruska sredstva v Bruslju

    Krepitev financiranja evropske obrambe, ki je še vedno odvisna od ZDA.
    »Močnejša ko bo Ukrajina na bojišču, močnejša bo za pogajalsko mizo,« je prepričana Kaja Kallas. FOTO: Nicolas Tucat/AFP
    »Močnejša ko bo Ukrajina na bojišču, močnejša bo za pogajalsko mizo,« je prepričana Kaja Kallas. FOTO: Nicolas Tucat/AFP
    Peter Žerjavič
    1. 12. 2025 | 19:35
    1. 12. 2025 | 20:33
    4:03
    Evropska unija si še vedno prizadeva za vzdržno in trajno financiranje Ukrajine. Na drugi strani belgijski premier Bart De Wever še ne kaže popuščanja pri uporabi ruskih državnih sredstev, ki so zadržana v bruseljski finančni družbi Euroclear, za 140-milijardno reparacijsko posojilo Kijevu.

    Tako novi instrument Safe kot drugi viri bodo namenjeni krepitvi evropske obrambe, ki je še vedno odvisna od ZDA. »Za ukrepanje nimamo veliko časa. Putin verjetno ne bo dolgo spoštoval nobenega sporazuma,« je ocenila Kaja Kallas. V Natu se pripravljajo na prvo ocenjevanje uresničevanja zavez z junijskega vrha v Haagu.

    Premium
    Sobotna priloga
    Borut Sajovic

    Govoriti o obrambi je danes sprejemljivo, pred letom pa je bilo bogokletno

    Obrambni minister o opremljanju vojske, patriah, obrambni industriji, kadrih, pomanjkanju generalov, varnostnih razmerah.
    Nejc Gole, Novica Mihajlović 25. 10. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Ruska agresija

    Napredek pri tlakovanju poti do miru

    V vodstvu EU po prvih pogovorih v Ženevi vidijo novo dinamiko v pogovorih o končanju vojne v Ukrajini.
    Peter Žerjavič 24. 11. 2025 | 13:50
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Odzivi

    Trumpu očitno ni mar za interese Evrope

    Evropske države za premirje na črti stika in močno ukrajinsko vojsko.
    Peter Žerjavič 21. 11. 2025 | 19:12
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pomoč Ukrajini

    Slovenija ima zadržke do uporabe zamrznjenega ruskega denarja

    Zunanja ministrica Tanja Fajon je v Bruslju opozorila na fiskalna tveganja reparacijskega posojila Ukrajini.
    Peter Žerjavič 20. 11. 2025 | 13:28
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Ruska grožnja

    Sto milijard evrov za vojaško mobilnost

    EU načrtuje štiri koridorje za premike oboroženih sil, na katerih je predvidenih okoli 500 projektov.
    Peter Žerjavič 19. 11. 2025 | 20:14
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Avstrija

    Umor vplivnice: ubil jo je v transu, zdaj joče v celici

    Za medije je spregovorila odvetnica Slovenca, ki je po predaji Avstrijcem priznal umor Stefanie Pieper.
    Tomica Šuljić 1. 12. 2025 | 13:36
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Umor

    Tiskovna konferenca o Stefanie P.: po umoru prišel nazaj in skrbel za psa

    Že v četrtek sta bila aretirana tudi brat in očim osumljenca, a so ju medtem izpustili iz pripora.
    30. 11. 2025 | 11:55
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Uboj

    Kdo je bila Stefanie Pieper: avstrijska vplivnica, ki jo je ubil Slovenec

    Ustvarjala je vsebine o ličenju, življenjskih nasvetih in glasbi. Pogosto je objavljala o svojem zlatem prinašalcu Marlowu
    30. 11. 2025 | 08:55
    Preberite več
    Lokalno  |  Ljubljana in okolica
    Stožice

    Zoran Janković razkril tudi skrivnost o Virantu

    Janković o Stožicah, investitorjih, Golobovi vladi, Logarju, Vučiću in sodnih postopkih pred volitvami 2026.
    1. 12. 2025 | 11:31
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Dosedanji zmagovalci:

    Zvezde so dodano vrednost na zaposlenega podvojile

    Enajsterica je od leta 2017, ko je bil prvi izbor, število zaposlenih povečala za 70 odstotkov
    Nejc Gole 1. 12. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Prihodnost energetike je v povezovanju

    V samopreskrbnih energetskih skupnostih se čista energija deli, hrani in upravlja pametno, poudarja Mitja Kastelic.
    Marjana Kristan Fazarinc 29. 11. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Novi zvezdi na podjetniškem nebu sta podjetji Unichem in NGEN

    Strokovna komisija je podelila naziv Delove podjetniške zvezde v kategoriji MSP podjetju z Vrhnike, v kategoriji velikih podjetij pa družbi iz Žirovnice.
    Milka Bizovičar, Vojko Urbančič 27. 11. 2025 | 20:26
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Didszuweit je predstavil inovacije v poslovanju Mastercarda

    Inspirativni trenutek na podelitvi je pripadel podpredsedniku za razvoj izdelkov in storitev pri Mastercardu.
    27. 11. 2025 | 20:15
    Preberite več

    Šport  |  Košarka
    Kvalifikacije za SP

    Slovenija je znova v igri, odgovor švedskemu ostrostelcu je bil pravi

    Slovenska košarkarska reprezentanca je s 94:83 premagala Švedsko. Mož odločitve je bil Gregor Glas s trojkami v ključnih trenutkih.
    Nejc Grilc 1. 12. 2025 | 21:23
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Zasedanje v Bruslju

    Korupcijski madež v Kijevu in boj za ruska sredstva v Bruslju

    Krepitev financiranja evropske obrambe, ki je še vedno odvisna od ZDA.
    Peter Žerjavič 1. 12. 2025 | 19:35
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Kranj

    Pogrešana 15-letnica

    Maja Šunkar iz okolice Kranja je visoka približno 175 cm, suhe postave, svetlo zelenih oči ter dolgih rjavih las.
    1. 12. 2025 | 19:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Glas ljudstva: Se je direktorica ZD Ljubljana javno zlagala o vračilu koncesije?

    V civilni iniciativi se sprašujejo, kako je mogoče, da Multimedicus še naprej deluje po starem in da je nosilka koncesije še zmeraj Antonija Poplas Sušič.
    1. 12. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zakaj slovenske državljane ZDA težko dobijo, Avstrija pa jih lahko v treh dneh

    Policisti slovenske in avstrijske Štajerske skupaj razrešili preiskavo umora vplivnice Stefanie Pieper.
    Tomica Šuljić 1. 12. 2025 | 19:00
    Preberite več
    Novice  |  Črna kronika
    Kranj

    Pogrešana 15-letnica

    Maja Šunkar iz okolice Kranja je visoka približno 175 cm, suhe postave, svetlo zelenih oči ter dolgih rjavih las.
    1. 12. 2025 | 19:21
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zdravstvo

    Glas ljudstva: Se je direktorica ZD Ljubljana javno zlagala o vračilu koncesije?

    V civilni iniciativi se sprašujejo, kako je mogoče, da Multimedicus še naprej deluje po starem in da je nosilka koncesije še zmeraj Antonija Poplas Sušič.
    1. 12. 2025 | 19:20
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Zakaj slovenske državljane ZDA težko dobijo, Avstrija pa jih lahko v treh dneh

    Policisti slovenske in avstrijske Štajerske skupaj razrešili preiskavo umora vplivnice Stefanie Pieper.
    Tomica Šuljić 1. 12. 2025 | 19:00
    Preberite več
