Korupcijski madež v Kijevu in boj za ruska sredstva v Bruslju

Evropska unija si še vedno prizadeva za vzdržno in trajno financiranje Ukrajine. Na drugi strani belgijski premier Bart De Wever še ne kaže popuščanja pri uporabi ruskih državnih sredstev, ki so zadržana v bruseljski finančni družbi Euroclear, za 140-milijardno reparacijsko posojilo Kijevu.

Tako novi instrument Safe kot drugi viri bodo namenjeni krepitvi evropske obrambe, ki je še vedno odvisna od ZDA. »Za ukrepanje nimamo veliko časa. Putin verjetno ne bo dolgo spoštoval nobenega sporazuma,« je ocenila Kaja Kallas. V Natu se pripravljajo na prvo ocenjevanje uresničevanja zavez z junijskega vrha v Haagu.