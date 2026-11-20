Ruske sile so ponoči v novih napadih na ukrajinsko prestolnico Kijev zadele tri mostove, dva sta poškodovana, je sporočil župan ukrajinske prestolnice Vitalij Kličko. V napadu so umrli najmanj trije ljudje, 15 je bilo ranjenih.

»V balističnem napadu na prestolnico je bil poškodovan most Podilsko-Voskresenski. Promet z desnega na levi breg je trenutno prek njega zaprt. Poškodovan je bil tudi most Darnicki,« je na Telegramu sporočil Kličko. Ruske sile so zadele tudi Južni most.

O ruskih napadih poročajo tudi z drugih delov države. V Harkovu je ruski dron poškodoval bolnišnico, je sporočil župan Igor Terehov. »Štirje ljudje so bili ranjeni, razbitih je več kot 50 oken,« je zapisal na Telegramu. Kot je dodal, je v enem od mestnih okrožij po napadu izbruhnil požar. Ruski predsednik Vladimir Putin je v četrtek napovedal »precej bolj boleč« povračilni napad, potem ko je Ukrajina ta teden poškodovala most na Krimu. Ukrajinske sile so v enem tednu trikrat zadele ključni most, ki povezuje priključen polotok z rusko celino. Pri tem je nastala obsežna škoda.

ZDA napovedujejo novo izmenjavo vojnih ujetnikov med Rusijo in Ukrajino Prihodnji teden bo potekala nova izmenjava vojnih ujetnikov med Ukrajino in Rusijo, je v četrtek napovedal posebni odposlanec za mirovna pogajanja o Ukrajini in zet predsednika ZDA Donalda Trumpa Jared Kushner. Šlo naj bi za največjo izmenjavo ujetnikov od začetka vojne, poroča španska tiskovna agencija EFE. Kushner je na novinarski konferenci po vrhu koalicije voljnih povedal, da naj bi se v prihodnjih tednih na prostost vrnilo več tisoč vojnih ujetnikov. Na pogovorih v Abu Dabiju sta se strani dogovorili, da si bosta prizadevali za izpustitev več kot tisoč ujetnikov na vsaki strani, podrobnosti o časovnem okviru izmenjave pa doslej niso bile znane. Poudaril je tudi, da je Rusija zdaj pripravljena sodelovati v večstranskem pogajalskem procesu, v katerega bi bili vključeni evropski predstavniki. Washington po njegovih zagotovilih ne namerava delovati enostransko ali Ukrajini vsiljevati odločitev, temveč si prizadeva za dosego dogovorov, ki bi jih sprejele vse strani. Kushner je ocenil, da se pogajalska stališča vse bolj približujejo, tudi glede varnostnih jamstev za Ukrajino po koncu vojne in reform evropske varnostne ureditve, ki jih zahteva Moskva. Pri tem je omenil možnost sodelovanja zveze Nato. Glede varnostnih jamstev za Ukrajino, primerljivih s 5. členom severnoatlantske pogodbe o kolektivni obrambi, je Kushner dejal, da bi takšna zaveza za ZDA pomenila veliko odgovornost, čeprav pa jih menda Trump ne izključuje.

EU zaradi napadov na veleposlaništva v Kijevu na pogovor poklicala ruskega veleposlanika

Medtem pa bo EU na pogovor poklicala ruskega veleposlanika v Bruslju, potem ko je bilo v nedavnih ruskih napadih na ukrajinsko prestolnico Kijev poškodovanih več veleposlaništev evropskih in drugih držav, je v četrtek sporočila visoka zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas. Med drugim sta bili poškodovani veleposlaništvi Avstrije in Nizozemske.

Kallas je na družbenem omrežju X zapisala, da so se napadi zgodili, medtem ko se je ruski Putin udeleževal foruma za azijsko-pacifiško sodelovanje (Apec) v Shenzhenu. »Ko se je Putin sprehajal po rdeči preprogi v Shenzenu, so ruske rakete zadele Kijev in poškodovale več evropskih in neevropskih veleposlaništev,« je zapisala na družbenem omrežju X.

Ruski predsednik Vladimir Putin je v četrtek napovedal »precej bolj boleč« povračilni napad, potem ko je Ukrajina ta teden poškodovala most na Krimu. FOTO: Maxim Shemetov/Reuters

Rusko preziranje mednarodnega prava je očitno

Spomnila je, da so diplomatska predstavništva zaščitena v okviru mednarodnega prava in da je rusko preziranje tega očitno. Zato so se odločili na pogovor poklicati ruskega veleposlanika pri EU, je dodala. »Še dodatno bomo okrepili pomoč Ukrajini in pritisk na Rusijo, da konča vojno,« je še zapisala.

V napadih je bilo poškodovanih več veleposlaništev, med njimi avstrijsko in nizozemsko. Avstrijski kancler Christian Stocker je rusko ravnanje označil za popolnoma nesprejemljivo. Kot je dodal, na srečo nihče od diplomatskega osebja ni bil poškodovan. Nizozemski zunanji minister Tom Berendsen pa je sporočil, da je za nizozemskim veleposlaništvom pristal izstrelek. Njegovi sodelavci so na srečo ostali nepoškodovani, vendar pa je nastala škoda na stavbi veleposlaništva, je dodal.