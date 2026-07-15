Kaja Kallas vztraja pri Tanji Fajon

Zunanjepolitična predstavnica EU Kaja Kallas še vztraja pri predlogu, da bi Tanja Fajon postala posebna predstavnica za Sahel. Obravnava predloga tega imenovanja, ki so ga črtali z dnevnega reda včerajšnjega zasedanja stalnih predstavnikov držav članic (Coreperja), je bila odložena.

V evropski komisiji so pojasnili, da morajo kandidate predlagati oziroma podpreti vlade držav članic. Panel v okviru zunanje službe EU jih oceni na podlagi meril, kot so strokovno znanje, vodstvene sposobnosti in poznavanje regije. Kandidati potrebujejo tudi politične ali diplomatske izkušnje na visoki ravni.