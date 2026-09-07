Kaji Kallas moč vse bolj polzi iz rok

V prestižnem bruseljskem prireditvenem prostoru Bibliothèque Solvay bi morali včeraj dopoldne gostiti prireditev ob začetku dela skupine modrecev, ki bi se ukvarjala s prihodnostjo evropske obrambe. Po načrtu visoke predstavnice EU za zunanje zadeve in varnostno politiko Kaje Kallas bi jo sestavljali politični in vojaški voditelji iz EU, Ukrajine in Združenega kraljestva.

Preklic načrta za vzpostavitev skupine modrecev je še en udarec za Kajo Kallas, ki je vse pogosteje pod pritiskom predsednice evropske komisije Ursule von der Leyen in držav članic. Ne le Ursula von der Leyen, tudi Francija in Nemčija si želita, da bi Kaja Kallas in služba za evropsko zunanje delovanje (EEAS) prišli bolj pod centralni nadzor.