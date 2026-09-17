Kajzer po srečanju z Zelenskim: Podpiramo vas, ker ste žrtve

Zunanji minister Tone Kajzer in obrambni minister Valentin Hajdinjak sta se danes v Kijevu sestala z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Kajzer je na srečanju poudaril, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine, zunanje ministrstvo pa je izpostavilo, da želijo okrepiti sodelovanje med državama, tudi na področju obrambe.

»Minister Kajzer se je v Kijevu srečal s predsednikom Zelenskim. Poudaril je, da je Slovenija zanesljiva partnerica Ukrajine. Želimo okrepiti sodelovanje in razvijati več skupnih projektov, tudi na področju varnosti in obrambe – za varnejšo in močnejšo Evropo,« je na omrežju X sporočilo zunanje ministrstvo.

Tudi Zelenski je potrdil, da se je danes v Kijevu sestal s Kajzerjem, Hajdinjakom in predstavniki slovenskih podjetij. Na srečanju so po navedbah ukrajinskega predsednika med drugim govorili o prihodnosti Ukrajine znotraj Evrope, varnosti v regiji in ruskih napadih na Ukrajino.

To je Kajzerjev prvi obisk v Ukrajini, odkar je prevzel položaj zunanjega ministra. FOTO: Reuters

»Naše države sodelujejo pri dogovoru o dronih, zato smo razpravljali o prvih rezultatih in skupnih obrambnih projektih, ki jih lahko izvedemo. (...) Zahvalil sem se Sloveniji za njen prispevek v višini 50 milijonov dolarjev v okviru pobude PURL ter za vso njeno podporo. Globoko smo hvaležni za to spoštovanje, ki ga je pokazala vsem našim ljudem in našim borcem,« je še dodal Zelenski.

»Slovenija tu ni nevtralna«

Kajzer je nato na skupni novinarski konferenci z ukrajinskim kolegom Andrijem Sibigo znova podprl Ukrajino v obrambi pred rusko agresijo, njeno teritorialno integriteto in suverenost. Zavzel se je tudi za krepitev ukrajinske obrambe in končanje konflikta na način, ki bi vodil v trajni mir.

»Slovenija tu ni nevtralna. Smo na strani Ukrajine. Podpiramo vas, ker ste žrtve,« je nadaljeval. Poudaril je pomen povojne obnove Ukrajine ter krepitev političnega dialoga in obrambnega sodelovanja med državama. Spomnil je tudi, da bo Slovenija prihodnje leto gostila vrh Ukrajina - Jugovzhodna Evropa, ter ukrajinskega kolega povabil na obisk v Ljubljano.

Zunanji minister Tone Kajzer z ukrajinskim zunanjim ministrom Andrijem Sibigo v Kijevu FOTO: Eduard Kryzhanivskyi/AFP

To je sicer Kajzerjev prvi obisk v Ukrajini, odkar je prevzel položaj zunanjega ministra. Obisk je naznanil v sredo in pojasnil, da je njegov namen podpreti Ukrajino v pravičnem in obrambnem delovanju proti ruski agresiji.

Kot je takrat dejal, si bo med obiskom prizadeval ugotoviti, kje potekajo procesi za obnovo Ukrajine, saj si »prizadevamo, da bo v obnovo v maksimalni možni meri vključeno tudi slovensko gospodarstvo«. Kot drugo prioriteto obiska pa je izpostavil humanitarno pomoč in dodal, da se namerava sestati s predstavniki Svetovnega programa za hrano (WFP) v Kijevu.