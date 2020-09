Kako bi UTD spremenil obnašanje ljudi

Frankfurt – Susann Fiedler kot psihologinja in raziskovalka na področju vedenjske ekonomije sodeluje pri raziskavi univerzalnega temeljnega dohodka (UTD) v Nemčiji. V treh letih bodo 120 ljudem izplačevali po 1200 evrov na mesec in s pomočjo kontrolne skupine ljudi, ki tega dohodka ne bodo prejemali, preverjali, kako takšen priliv spremeni obnašanje in delovanje ljudi. »Ko smo predstavili raziskavo, se je vnela ostra razprava. Nasprotniki UTD pravijo, da je to projekt za lene. A kot družba sploh še ne vemo, kako bi takšno izplačilo delovalo,« je povedala sogovornica.Zakaj sploh potrebujemo UTD?S političnoekonomskega vidika, ...