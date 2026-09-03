Kako bi vladala Alternativa za Nemčijo

V Zerbstu, mestecu v vzhodnonemški zvezni deželi Saška - Anhalt, je popoldne na trgu neznosno vroče, vendar nasmešek Ulricha Siegmunda skoraj ne zbledi. Vodilni kandidat desne populistične stranke Alternativa za Nemčijo (AfD) pred deželnimi volitvami, ki bodo na Saškem - Anhaltu 6. septembra, tri ure podpisuje majice in se fotografira z oboževalci, potem ko so pod žgočim soncem ljudje dolgo čakali nanj. Niti sledu ni o negodovanju, ki je nekoč spremljalo shode AfD. »To ni stranka, to je gibanje!« se široko nasmehne Phillipp-Anders Rau, lokalni kandidat AfD. Siegmund, čigar slogan je optimistično obarvano geslo »Vse je mogoče!«, upa, da bo postal prvi desničarski nacionalistični voditelj nemške zvezne dežele po drugi svetovni vojni. AfD naj bi v nedeljo dosegla veliko zmago nad vladajočimi ...