Kako bodo po novem glasovale evropske poslanke pred in po porodu

Evropski parlament je na današnjem plenarnem zasedanju v Strasbourgu podprl spremembe pravil o glasovanju na sejah parlamenta. Po novem bodo lahko evropske poslanke v obdobju treh mesecev pred predvidenim datumom poroda in šest mesecev po njem svoj glas oddale prek pooblaščencev.

Spremembe pravil o glasovanju mora uradno sprejeti še Svet EU, nato pa ga morajo ratificirati vse države članice, so sporočili iz Strasbourga.

Trenutno lahko evropske poslanke glasujejo le osebno, kar je po mnenju zagovornikov pravic žensk nepravično, ker nekatere morda ne bodo mogle biti navzoče na sejah pred ali kmalu po porodu.

Revizijo pravil glasovanja je novembra lani sprožil Evropski parlament, Svet EU pa se je marca strinjal z njimi. Dodal pa je določbe o preglednosti, odgovornosti, sledljivosti in integriteti glasovanja ter potrebo po opredelitvi podrobnih načinov izvajanja v poslovniku parlamenta.

Zgodovinsko glasovanje

Z reformo, ki jo je danes podprlo 616 poslancev, 24 jih je bilo proti, osem pa vzdržanih, želi parlament, kot je sporočil, okrepiti enakost spolov, demokratično zastopanost ter ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem, tako da bi poslanci lahko v celovitosti izvajali svoje naloge, hkrati pa skrbeli za zdravje in družinske obveznosti.

Predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola je izrazila zadovoljstvo ob današnjem sprejemu sprememb z besedami, »da gre za velik mejnik na poti k sodobnejšemu in pravičnejšemu parlamentu«, saj nobena poslanka ne bi smela izgubiti pravice do glasovanja zato, ker je postala mati. Napovedala je, da bo še naprej tesno sodelovala z državami članicami in njihovimi parlamenti, da bi zagotovila njihovo nemoteno ratifikacijo, tako da bodo lahko imele poslanke hitro koristi od sprememb.

Poročevalec Juan Fernando Lopez Aguilar (S&D) pa je sprejem sprememb pozdravil kot zgodovinsko glasovanje, ki je »to ciljno usmerjeno reformo odločilno približalo uzakonitvi«. Dodal je, da je bil parlament takoj pripravljen sprejeti dopolnila Sveta EU glede preglednosti, odgovornosti in integritete glasovanja, saj gre za vrednote, za katere so se vedno zavzemali. »To je praktična, skrbno opredeljena sprememba, ki ščiti osebni značaj mandata, hkrati pa zagotavlja, da materinstvo ne pomeni, da bi izvoljene predstavnice kdajkoli morale izbirati med glasovanjem in svojim otrokom«, je poudaril.