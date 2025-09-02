Kako braniti mir? S pripravljenostjo na vojno

V nadaljevanju preberite:

Preden se je včeraj napotil v Peking, da bi se udeležil velike proslave zmage nad Japonsko, se je Kim Džong Un pred kamerami pohvalil z novo tovarno izstrelkov – tudi tistih, ki lahko nosijo jedrske konice.

V nedeljo je namreč obiskal »velikega proizvajalca streliva«, opremljenega z »avtomatizirano linijo najnovejšega dizajna v sistemu proizvodnje izstrelkov«.

Kje je tovarna, ostaja skrivnost, je pa na fotografijah, ki jih je v ponedeljek objavila Korejska centralna tiskovna agencija, jasno videti tudi raketo, na katero je mogoče namestiti jedrsko konico.

Kot pravi Hong Min, višji raziskovalec na Korejskem inštitutu za nacionalno združitev, je jasno, da si želi Kim Džong Un tako zagotoviti mesto v klubu jedrskih sil.

»Severna Koreja se želi predstaviti kot država z visokim strateškim statusom, ki si s Kitajsko in Rusijo deli strateške interese, ne zgolj kot država, ki se kot kitajska zaveznica udeležuje proslave dneva zmage,« je poudaril Hong Min.