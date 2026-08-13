Kako je kandidat iz vesolja zasenčil Nigela Faragea

Prvi britanski populist Nigel Farage bo moral za vrnitev v parlamentarne klopi na današnjih nadomestnih volitvah v Clactonu, okraju na jugovzhodu Anglije, premagati rekordno dolg seznam neobičajnih in satiričnih kandidatov, s samooklicanim »medgalaktičnim borcem iz vesolja« na čelu, za katerega bi po napovedih lahko glasovala okoli petina volivcev.

Kampanja, povezana z volitvami, je na Otoku popestrila dolgočasne poletne mesece, a ne na način, kot je bilo v navadi doslej. Tekma za poslanski položaj se je namreč sprevrgla v farso, potem ko je večina etabliranih strank napovedala, da iz protesta ne bodo sodelovale na volitvah, ki jih je v začetku julija z nenadnim odstopom sprožil Farage.