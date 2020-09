Kako je Kitajska spremenila svetovno organizacijo

Pred dobrim letom je neprofitna organizacija Center za novo ameriško varnost objavila poročilo Ljudska republika Združenih narodov. Jasno je, da se glavno sporočilo te analize vrti okoli trditve, da Kitajska prevladuje v najpomembnejših telesih svetovne organizacije in da je že mogoče govoriti o resnem revizionizmu multilaterale.Na koncu poročila svetujejo ameriškemu vodstvu, naj poglobi sodelovanje z mednarodnimi organizacijami in vlaga v prihodnost takšne multilateralnosti, kakršno so nekoč ustvarjale ZDA. Po drugi strani bi umik ZDA zgolj odprl praznino, ki bi jo Kitajska kaj hitro in z navdušenjem popolnila s svojim vplivom, ...