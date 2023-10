Kako je Kitajska zmagala na maldivskih volitvah

V nadaljevanju preberite:

Ko je Mohamed Muizzu prejšnji konec tedna proslavljal zmago na maldivskih predsedniških volitvah, je v daljavi kitajsko partijsko vodstvo proslavljalo zmago nad Indijo.

Šlo je za isti politični dogodek. Predsedniške volitve na otočju sredi Indijskega oceana so bile pravzaprav arena, v kateri sta Peking in New Delhi merila moči. Muizzujeva zmaga je odlična ocena, vpisana v kitajski diplomatski indeks.

S pol milijona prebivalcev, razseljenih na več kot tisoč otokih, so Maldivi za Evropejce predvsem privlačna turistična destinacija. Za Kitajsko in Indijo je ta republika strateškega pomena, česar ni težko prepoznati, že če na hitro pogledamo na zemljevid.

To otočje se namreč na daleč razteza prek oceana, tako da je dejansko na sredini pomorskih tras, po katerih trgovske in bojne ladje plujejo na poti proti Južnokitajskemu morju na vzhodu oziroma Arabskemu morju na zahodu. Maldivi so nekje na pol poti med pomembnima prehodoma: Melaškim prelivom in Sueškim prekopom.