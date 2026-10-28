Kako je kitajski projekt privedel do Vučićevega padca

Če se pred dvema letoma v Novem Sadu ne bi zrušil nadstrešek železniške postaje in pokopal pod seboj šestnajst ljudi, bi bil Aleksandar Vučić najverjetneje še danes na oblasti. Tragedija, ki je povzročila množične proteste in študentsko gibanje, je zamajala temelje njegove štirinajstletne avtokratske vladavine ter odprla pot političnemu preobratu, ki si ga je bilo še pred kratkim težko predstavljati. Kitajski dejavnik v tej zgodbi je obnova železniške postaje v Novem Sadu, ki jo je izvedel kitajski konzorcij dveh državnih podjetij, China Railway International in China Communications Construction. Tudi glavni projekt rekonstrukcije je podpisalo podjetje China Railway Design v sodelovanju z beograjskim Prometnim inštitutom Cip. Ker je bila pogodba, za obsežna dela zaupana kitajskim ...