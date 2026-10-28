Kako je kitajski projekt privedel do Vučićevega padca

Režim se je zrušil podobno kot nadstrešek v Novem Sadu, katerega obnovo je izvedel konzorcij dveh kitajskih državnih podjetij.
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Za zdaj je gotovo le, da Kitajska ni pomagala organizirati protestov proti Aleksandru Vučiću, prav tako ni preprečila Vučiću, da bi pred zaprtjem volišč in objavo volilnih izidov obračunal s študenti s pomočjo nasilnih privržencev v črnih kapucah. FOTO: Zorana Jevtic/Reuters
Če se pred dvema letoma v Novem Sadu ne bi zrušil nadstrešek železniške postaje in pokopal pod seboj šestnajst ljudi, bi bil Aleksandar Vučić najverjetneje še danes na oblasti. Tragedija, ki je povzročila množične proteste in študentsko gibanje, je zamajala temelje njegove štirinajstletne avtokratske vladavine ter odprla pot političnemu preobratu, ki si ga je bilo še pred kratkim težko predstavljati.
Kitajski dejavnik v tej zgodbi je obnova železniške postaje v Novem Sadu, ki jo je izvedel kitajski konzorcij dveh državnih podjetij, China Railway International in China Communications Construction. Tudi glavni projekt rekonstrukcije je podpisalo podjetje China Railway Design v sodelovanju z beograjskim Prometnim inštitutom Cip.
Ker je bila pogodba, za obsežna dela zaupana kitajskim ...
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