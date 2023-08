Kako je Peking obvaroval samega sebe

V nadaljevanju preberite:

New York Times navaja, da Kitajska ni edina država, ki poplavni vodi odpira poti proti manj naseljenim krajem, da bi rešila velika mesta. Kot trdi, so prav to storili leta 2011, ko je grozilo, da bo Misisipi poplavil New Orleans. Omenjeni časnik in druge zahodne medije je v ponedeljek napadlo partijsko glasilo Global Times, češ da poskušajo zasejati seme razdora med kitajskim ljudstvom in njegovo državo. Številni zahodni mediji so namreč pisali, da je odločitev o žrtvovanju dela Hebeia, vključno z mestoma Zhuozhou in Baoding, izzvala ogorčene odzive tamkajšnjega prebivalstva. In to predvsem zaradi tega, ker jih večina sploh ni vedela, da živijo v »shrambah poplavne vode«, v katere se v takšnih okoliščinah spremenijo njihova mesta.