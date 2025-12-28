  • Delo mediji d.o.o.
    Svet

    Kako je Putin ukrotil ruske oligarhe - in zakaj jih je zdaj več kot prej

    V Rusiji danes praktično ni več mogoče voditi velikega podjetja brez tesnih vezi s Kremljem. Cena za nasprotovanje je enormna.
    Današnji ruski oligarhi so bogatejši kot kadar koli prej, a politično nemočni. FOTO: Reuters
    Današnji ruski oligarhi so bogatejši kot kadar koli prej, a politično nemočni. FOTO: Reuters
    Pi. K.
    28. 12. 2025 | 08:15
    5:35
    Čeprav se Rusija že skoraj štiri leta vojskuje v Ukrajini, število milijarderjev v državi dosega rekordne ravni. Po podatkih revije Forbes jih je letos kar 140, največ doslej. Toda, kot piše BBC, njihovo bogastvo danes ne pomeni več politične moči. V času vladavine Vladimirja Putina so ruski oligarhi postali predvsem tihi podporniki režima  ali pa opozorilo drugim, kaj se zgodi, če Putinu odklonijo podporo.

    Na dan, ko je Rusija 24. februarja 2022 začela obsežno invazijo na Ukrajino, je Putin v Kremelj poklical 37 najbogatejših poslovnežev v državi. Po poročanju BBC so bili videti izčrpani in zaskrbljeni. Vedeli so, da bodo sankcije Zahoda močno prizadele njihovo premoženje, a prostora za ugovarjanje ni bilo. »Upam, da bomo v teh novih razmerah sodelovali enako učinkovito,« naj bi jim takrat dejal predsednik.

    image_alt
    Milijarderji se odpovedujejo Rusiji

    Rusija z več bogataši kot pred vojno

    Zahodne sankcije so imele omejen učinek. Sprva so ruski milijarderji res izgubili velik del premoženja. V letu po začetku vojne se je njihovo število zmanjšalo s 117 na 83, skupna izguba premoženja pa je znašala približno 263 milijard dolarjev. A vojna ekonomija je hitro ustvarila nove priložnosti. Rusko gospodarstvo je v letih 2023 in 2024 raslo za več kot štiri odstotke, obrambna industrija pa je postala motor dobičkov.   Po ocenah Forbesa je leta 2024 več kot polovica ruskih milijarderjev neposredno ali posredno sodelovala pri oskrbi vojske ali imela koristi od vojne. Drugi so se preprosto prilagodili. V Rusiji danes praktično ni več mogoče voditi velikega podjetja brez tesnih vezi s Kremljem.

    FOTO: Reuters
    FOTO: Reuters

    Vojna je ustvarila novo elito. Po umiku zahodnih podjetij v znak protesta proti vojni v Ukrajini so Kremlju lojalni poslovneži poceni prevzemali donosna sredstva. Leta 2024 je tako nastalo enajst novih milijarderjev, katerih premoženje je neposredno povezano z vojno ekonomijo. Kljub sankcijam in nacionalizacijam, ki so sledile celoviti invaziji na Ukrajino, se je letos število ruskih milijarderjev na Forbesovem seznamu najbogatejših ljudi na svetu povečalo za 15.

    Zahodne sankcije so paradoksalno še okrepile Putinov nadzor nad elitami. Zamrznjeni računi, zaplenjene vile in prepovedi potovanj so ruskim bogatašem zaprle izhod. »Zahod je dejansko poskrbel, da so se milijarderji zbrali okoli zastave,« je za BBC ocenil analitik Alexander Kolyandr iz Centra za evropsko politiko.

    image_alt
    Razkritje WSJ: ruski in ameriški tajkuni že snujejo milijardne posle v Ukrajini

    Cena nelojalnosti je namreč zelo visoka. Najbolj znan primer, kaj se zgodi v nasprotnem primeru, je nekdanji bančni milijarder Oleg Tinkov, ki je vojno na socialnih omrežjih javno označil za »noro«. Že naslednji dan so oblasti njegovim izvršnim direktorjem sporočile, da bo banka Tinkoff nacionalizirana, če se ne odpovejo ustanovitelju. Banko je bil prisiljen prodati podjetju, povezanemu z oligarhom Vladimirjem Potaninom, za približno tri odstotke dejanske vrednosti. Tinkov je izgubil skoraj devet milijard dolarjev in zapustil Rusijo. V ZDA so ga kasneje obtožili utaje davkov, ker naj bi poročal, da njegova vrednost ob prodaji znaša 300. 000 dolarjev, čeprav je, kot je trdila ameriška davkarija, po prodaji delnic banke presegala 1,1 milijarde.

    Opozorila iz preteklosti in sedanjosti

    Takšna praksa ni nova. Na začetku Putinove vladavine je simbolni primer postal naftni magnat Mihail Hodorkovski, nekoč najbogatejši Rus, ki je po financiranju prodemokratičnih pobud preživel deset let v zaporu, njegova družba Jukos pa je bila razlaščena. Še prej je v izgnanstvu končal Boris Berezovski, nekdanji vplivni oligarh, ki je kasneje javno obžaloval, da je pomagal Putinu na oblast. Kot je znano, so ga leta 2013 našli mrtvega v Veliki Britaniji v nepojasnjenih okoliščinah.

     FOTO: Reuters
     FOTO: Reuters

    V vojnih letih se je seznam opozorilnih zgodb podaljšal. Septembra 2024 se je Vladimir Arsenjev, direktor ruske obrambne tovarne, v znak protesta zažgal na Rdečem trgu v Moskvi, potem ko je javno opozarjal na neizpolnjene državne pogodbe in pritisk oblasti na proizvajalce orožja. Po poročanju Reutersa je bil dogodek šokanten opomnik, kako omejen je manevrski prostor tudi za ljudi znotraj sistema.

    Že leta 2022 je Rusijo pretresla tudi smrt Ravila Maganova, predsednika uprave naftnega velikana Lukoil, ki je padel z okna moskovske bolnišnice. Lukoil je bil eno redkih velikih podjetij, ki je javno pozvalo k hitremu koncu vojne. Oblasti so smrt označile za nesrečo.

     

