Kako je šef Audija zastavil ugled znamke za Trumpa

Štiri milijarde evrov težka naložba in 4500 novih delovnih mest v ZDA bi bila za avtomobilsko industrijo običajno dobrodošla novica, a je ta teden postala politična mina za Audi in celoten koncern Volkswagen. Ko je šef Audija Gernot Döllner v Perryju v Georgii stopil na oder predvolilnega zborovanja Donalda Trumpa in napovedal novo tovarno, je sprožil razpravo o politični nevtralnosti korporacij.

Kritiki v Nemčiji opozarjajo na zgodovinsko odgovornost Volkswagna, ustanovljenega v obdobju nacizma, in svarijo pred nevarnim zavezništvom industrije z voditeljem, ki Evropi odkrito grozi z novimi trgovinskimi ovirami.