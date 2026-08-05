Kako Kitajska krepi vpliv na ruskem dvorišču

Pet »stánov«, ki sestavljajo Srednjo Azijo, obkrožajo oboroženi konflikti, za katere nihče ne ve, kdaj bi se lahko končali. Rusko-ukrajinska, iransko-ameriška ter pakistansko-afganistanska vojna so Kazahstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kirgizistan in Tadžikistan prisilile v nov razmislek. Po eni strani te države iščejo alternativne poti za izvoz svojega blaga, po drugi pa poskušajo najti tudi svojo vlogo v zapletenem procesu iskanja miru. Zavidljivemu gospodarskemu razvoju srednjeazijskih držav zahodni mediji le redko namenjajo večjo pozornost. Kazahstan je lani dosegel 6,5-odstotno gospodarsko rast, in čeprav se bo ta letos nekoliko umirila, je pričakovanih 4,8 odstotka še vedno zelo spodbudna stopnja. Uzbekistan raste s približno šestodstotno stopnjo, Tadžikistan je lani dosegel ...