Kako Kitajska »prevzgaja« muslimanske Ujgure  

Opomnik za vodstva taborišč

Ujgurka Gulbahar Jelilova je v kitajskem prevzojnem taborišču preživela 15 mesecev. Sedaj je borka za pravice ujgurskih žensk. FOTO: Murad Sezer/Reuters

Izginjale so cele družine

Ujguri pred kitajskim veleposlaništvom v Carigradu protestirajo zaradi zapiranja sonarodnjakov v taborišča na Kitajskem. FOTO: Huseyin Aldemir/Reuters

Mednarodni konzorcij raziskovalnih novinarjev (ICIJ) je od žvižgača na Kitajskem dobil dokumente, ki potrjujejo, da »centri za poklicno usposabljanje in izobraževanje« v kitajski zahodni avtonomni pokrajini Xinjiang niso nič drugega kot prevzgojna taborišča, v katerih je brez sojenja, obtožnice ali možnosti obrambe zaprtih več kot milijon pripadnikov muslimanske manjšine Ujgurov , poročata BBC in The Guardian.Med najpomembnejšimi razkritimi dokumenti je devet strani dolg opomnik, ki ga je leta 2017 takratni namestnik sekretarja komunistične partije pokrajine Xinjiangposlal vodstvom centrov, ki jih je Kitajska v zadnjih nekaj letih zgradila po vsej pokrajini. Iz tega dokumenta izhaja, da si kitajsko vodstvo centre predstavlja kot dobro varovane zapore s strogo disciplino, kaznimi in nezmožnostjo bega. Med navodili so namreč tudi zahteve, kot : »Nikoli ne dovolite pobegov, zaostrite disciplino in kaznujte vedenjske odklone, zahtevajte kesanje in priznanje, vzpodbujajte varovance k resnični preobrazbi...«Dokument tako na laž postavlja kitajske oblasti, ki so omenjene centre začele graditi pred več kot tremi leti, pred dobrim letom pa so jih uzakonile kot »centre za poklicno usposabljanje in izobraževanje,« v katere naj bi varovanci prihajali prostovoljno. V svetovni javnosti je bilo o teh centrih oziroma taboriščih že veliko govora in očitkov Kitajski, da z njimi krši osnovne človekove pravice, saj v njih pošilja predvsem pripadnike muslimanske manjšine Ujgurov že samo na podlagi suma, da širijo skrajne islamistične ideje.V teh »centrih« so tako zadnja leta izginjale tudi cele Ujgurske družine, tisti, ki so uspeli priti iz taborišč in v tujino, pa pripovedujejo o strogem režimu, prisilnem čaščenju kitajske države inter o negotovosti, saj nihče od zaprtih ne ve, kdaj ga bodo izpustili oziroma ali ga bodo sploh izpustili.Xinjiang je sicer avtonomna kitajska pokrajina s skoraj polovičnim ujgurskim prebivalstvom. Ujguri so pretežno muslimani, etnično blizu Turkom, s svojim jezikom, ki je prav tako podoben turškemu. Med njimi se že leta pojavljajo tudi skrajne islamistične ideje, separatizem in iz tega izhajajoči teroristični napadi. Kitajske oblasti zato svoje »izobraževalne centre« upravičujejo kot obliko boja proti islamskim skrajnežem in terorizmu in opozarjajo, da lahko Xinjian brez njihovih ukrepov kaj lahko postane kitajska Sirija. Kitajski veleposlanik v Veliki Britanijije tako za BBC dejal, da je pokrajina Xinjiang samo zahvaljujoč tem ukrepom sedaj varna in mirna in da v njej zadnja tri leta ni bilo nobenega terorističnega napada.