Kako lahko pomagamo Turčiji

Vlada, ki je na prizorišče katastrofalnih potresov v Turčiji že poslala strokovnjake za reševanje izpod ruševin, je zagotovila za še 400.000 evrov humanitarne pomoči. Odzvali pa so se tudi številni posamezniki in izpred turškega veleposlaništva je na pot odšla še prva velika pošiljka materialne pomoči.

V Turčiji in Siriji, ki ju je v ponedeljek prizadel silovit potres, so našteli že okoli 20.000 mrtvih, pod ruševinami pa je po različnih ocenah ujetih še okoli 200.000 ljudi. V zimskih razmerah in ob močno uničeni prometni infrastrukturi je čas ključni dejavnik pri reševanju življenj.

Če želite finančno pomagati neposredno žrtvam v Turčiji, si lahko pomagate s katero od spodnjih spletnih povezav, ki jih predlaga turško veleposlaništvo v Sloveniji. https://bagis.tdv.org/afet/deprem-25 https://en.afad.gov.tr/earthquake-donation-accounts https://www.kizilay.org.tr/Bagis/BagisYap/43/general-donation

Medtem ko ekipe z vsega sveta Turčiji pomagajo pri iskanju preživelih, države na prizadeto območje pošiljajo materialno in humanitarno pomoč. Slovenija bo Turčiji in Siriji za okrevanje po uničujočem potresu zagotovila humanitarno pomoč v višini 400.000 evrov, je včeraj po dopisni seji sporočila vlada. Prek mehanizma EU na področju civilne zaščite bo namenila tudi materialno pomoč v vrednosti 451.400 evrov. Prvi konvoj z materialno pomočjo za prizadete je iz Državnega logističnega centra Roje proti Turčiji že krenil že. V pošiljki je 25 šotorov za 250 ljudi, ustrezni grelci za šotore in tisoč odej. Minister za obrambo Marjan Šarec je v izjavi za medije dejal, da bo konvoj na prizadeta območja v Turčiji, če ne bo logističnih težav, prispel prej kot v tednu dni. »Vemo, da je tam mraz, da so razmere zelo neugodne, zato so res najkoristnejši šotori, grelci, odeje, terenske postelje, agregati,« je pojasnil.

Hkrati z državno pomočjo pa so se pozivom za pomoč odzvali tudi posamezniki, tako smo na dvorišču turškega veleposlaništva v Ljubljani opazili veliko skladovnico paketov materialne pomoči, ki so jo za prebivalce Turčije prinesli ljudje od vsepovsod. Skupina prostovoljcev je pomoč ves dan sortirala in še isti dan je bila odpeljana na prizadeto območje, so nam povedali na veleposlaništvu. Najbolj dobrodošla so nerabljena topla zimska oblačila za odrasle in otroke, spodnje perilo, obutev, šotori, postelje, odeje, spalne vreče, plinski gorilniki, grelci, baterije, hrana za dojenčke, plenice, sanitarne potrebščine ...

Več podrobnosti o donacijah Turčiji lahko najdete tudi na spletni strani veleposlaništva http://ljubljana.emb.mfa.gov.tr/Mission.