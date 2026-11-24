Ruska propaganda je razmeroma poceni in na učinkovit način prodrla v vrhunske modele umetne inteligence, vključno z modeli ameriških podjetij, v svojem poročilu pravi Pavel Gurov, raziskovalec digitalnih dezinformacij in ustanovitelj raziskovalnega projekta Dosimeter. Ruski znanstvenik, ki se proti ruskim dezinformacijam že dalj časa bori iz Berlina, pravi, da so klepetalni boti glede zanesljivosti pravi »Divji zahod« v primerjavi s spletnim iskalnikom Google. Dosimeter v zadnjem poročilu piše, da so v Nemčiji pri preverjanju vseh večjih modelov umetne intelligence zaznali petodstotno »zastrupitev« z dezinformacijami, v Združenih državah Amerike pa so tovrstni viri kar 12,5 odstotno okuženi s stališči Kremlja. Kateri model je najbolj naklonjen Kremlju? »V celoti smo umetni inteligenci ...