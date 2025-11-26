Kako ob pečenem puranu preprečiti prepire o politiki

Tudi eden največjih ameriških praznikov Dan zahvalnosti (Thanksgiving) ne more brez politike. »Vseeno bi mi bilo, kaj bi rekla Melania,« je ameriški predsednik Donald Trump med tradicionalno pomilostitvijo dveh puranov zavrnil morebitno prihodnjo pomilostitev prejšnje demokratske predsednice predstavniškega doma Nancy Pelosi in sedanjega senatnega prvaka iste stranke Chucka Schumerja. Beseda je nanju nanesla zato, ker je republikanski prvak najprej hotel oba pomiloščena purana imenovati po njiju.

»Ljubček, mislim, da bi bila to lepa gesta,« je predsednik domneval, da bi mu soproga svetovala milost tudi do najhujših demokratskih nasprotnikov. Prva dama slovenskega rodu je pred Belo hišo stala ob njem široko nasmejana v športno elegantnih oblačilih Ralpha Laurena in danske kreatorke Anine Bing.

V drugem Trumpovem mandatu ni več milosti za politične nasprotnike, ki so mu v prvem mandatu in vmesnem obdobju priredili dve ustavni tožbi ter prek demokratskih tožilcev grozili z več kot sedemsto leti zapora. Schumer je nedavno organiziral še najdaljšo prekinitev dela vlade v ameriški zgodovini, ki je po republikanskih ocenah zadnjemu četrtletju odvzela poldrugi odstotek rasti.

Trumpova predstavnica za tisk Karoline Leavitt je v sobo Bele hiše za medije pripeljala puranko Waddle in sinčka Nika. Foto Jonathan Ernst/Reuters

Ameriška politika bo tudi vnaprej nepomirljiva, vsaj purana Gobble in Waddle pa na Dan zahvalnosti ne bosta končala v pečici. Na Dan zahvalnosti Američani vsako leto spečejo približno 46 milijonov puranov in neštete bučne pite. Na praznovanje enega največjih družinskih praznikov ZDA sta se v floridski Mar-a-Lago odpravila tudi predsednik in prva dama.

Mediji kot vsako leto objavljajo številne nasvete, kako na Dan zahvalnosti preprečiti družinske prepire zaradi politike, a najbrž neuspešno. Ta danes marsikje prevzema nekdanje verske, plemenske in nacionalne razklanosti. V ZDA pa še naprej potekajo razprave, ali je na četrti novembrski četrtek sploh kaj praznovati.

Za jesensko žetev se zahvaljujejo v številnih kulturah in religijah in tudi v Ameriki so praznovali še pred pristankom ladje Mayflower angleških puritancev leta 1620 v današnjem Massachusettsu. Leto dni zatem pa so skupaj z indijanskim plemenom Wampanoag praznovali preživetje in dobro letino in ta zgodba je doslej grela ameriška srca.

Cerkve in dobrodelne organizacije poskrbijo za revne in osamljene. Foto Ronaldo Schemidt/Afp

Nova celina pred prihodom Evropejcev ni bila miroljubni raj, različna plemena so se pogosto kruto bojevala. Puritanci in pleme Wampanoag so sklenili obrambni dogovor in drug drugega varovali celih petdeset let. Potem pa so se prvotni prebivalci uprli vse večjim prevzemom zemlje s strani vedno novih evropskih prišlekov. Bili so poraženi, številni so umrli ali končali v suženjstvu. Za velik del Američanov so dogajanja iz tistega časa najgrši primer evropskega kolonializma.

Drugi v mayflowrski pogodbi ali zavezi za vladanje v slogu civilne države vidijo predhodnico ameriške ustave, ki vlado predpostavlja kot soglasje vladanih. To je bila celo 169 let po prihodu »očetov romarjev« revolucionarna ideja. In tudi Dan zahvalnosti ostaja dan zbiranja družine in prijateljev ob polni mizi, dan, ko se zahvalijo za vse dobro, kar imajo ter to delijo z drugimi.