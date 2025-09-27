Kako olupiti čebulo, plast za plastjo, ne da bi zajokali

V nadaljevanju preberite:

Bivši Beatle je imel na sebi pikčast suknjič, pod njim črno majico dolce vita in na nosu okrogla sončna očala. »Hej, mi lahko poveste, kako naj dobim vstopnico za to kosilo?« je vprašal in pri tem mahal z roko s cigareto med prsti. »Nihče mi je ni poslal in ne vem, kam naj se usedeva.«

Bilo je okoli poldneva tega deževnega dne sredi decembra 1971 in John Lennon je z Yoko Ono pravkar prispel v Hotel Pierre v New Yorku. »Nisva snoba, nič naju ne moti, če sva med heteroseksualci,« je dejal Lennon, mlada ženska v recepciji pa mu je hitro pokazala, kje bosta on in Yoko Ono sedela v tem popoldnevu: na podiju slavnostne dvorane, skupaj z U Tantom, guvernerjem Rockefellerjem, pevcem in družbenim aktivistom Petom Seegerjem, senatorjem Frankom Churchem, politikom Arthurjem Goldbergom in oceanologom Jacquesom Cousteaujem.