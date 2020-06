FOTO:Kako pogosto so otroci, ki so prisiljeni delati, od svojih staršev deležni izrazov ljubezni in spodbude

Kako pomembni so naši glasovi, dojamemo šele takrat, ko nas utišajo.« To je zapisala Malala Jusafzaj, aktivistka in velika zagovornica pravice vseh otrok do izobraževanja. Vsi poznamo zgodbo o mladi Pakistanki paštunskega rodu, ki so jo talibi ustrelili v glavo, ko se je s šolskim avtobusom vračala domov, in vsi vemo, kako se je nato še naprej borila za svoje življenje in za življenja deklic po vsem svetu, prepričana, da jim bo samo izobraževanje omogočilo imeti glas, ki bo slišan.»En otrok, en učitelj, ena knjiga in en svinčnik lahko spremenijo svet,« je zapisala v svoji knjigi Jaz sem Malala, ki jo odprem vsakega 12. ...