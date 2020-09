FOTO:Kako preživeti lekcije, ki se jih nismo naučili

»Delal sem seznam vseh stvari, o katerih nas v šoli ne učijo. Ne učijo nas tega, kako naj se imamo radi. Ne učijo nas, kako postati slaven. Ne učijo nas, kako biti bogat ali reven. Ne učijo nas, kako zapustiti nekoga, ki ga ne ljubimo več. Ne učijo nas, kako prodreti v tisto, o čemer nekdo razmišlja. Ne učijo nas, kaj reči nekomu, ki umira. Ne učijo nas nič od tega, kar je pomembno vedeti.«Vse to je naštel junak stripa Sandman angleškega pisatelja in scenarista Neila Gaimana, jaz pa sem se, seveda, tega spomnila ta teden, ko so se otroci po vsem svetu odpravljali v šolo in je starše skrbelo, kako se bodo tam učili z ...