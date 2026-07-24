Kako rešiti stanovanjsko krizo

Deregulacija sama po sebi ni dovolj. Prav tako ne zgolj poseganje vlade. Potrebujemo oboje.
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Visoke najemnine pogosto polnijo naslovnice časopisov, obljube o njihovem omejevanju pa prinašajo politične točke, kar je pokazala tudi uspešna županska kampanja Zohrana Mamdanija. FOTO: kabinet newyorškega župana/Reuters
Skoraj nič v življenju ni tako pomembno kot to, da imaš streho nad glavo. Toda številne države so pri tej temeljni nalogi skoraj povsem zatajile. V Združenem kraljestvu, na Irskem in v velikem delu ZDA se zlasti mladi vse glasneje pritožujejo, da postajajo stanovanja zanje nedosegljiva. V času, ko je desničarski populizem v vzponu, so to vprašanje naslovili politiki levice. Andy Burnham, novi britanski premier, obljublja največji program državne gradnje stanovanj v Veliki Britaniji po koncu druge svetovne vojne. Newyorški župan Zohran Mamdani pa si prizadeva za uvedbo nadzora nad najemninami.
Toda ali so takšni načrti res odgovor na stanovanjsko krizo? Ali pa bi jo lahko celo še poglobili? Da bi to razumeli, moramo najprej razjasniti, kaj stanovanjska kriza sploh je.
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