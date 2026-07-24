Kako rešiti stanovanjsko krizo

Skoraj nič v življenju ni tako pomembno kot to, da imaš streho nad glavo. Toda številne države so pri tej temeljni nalogi skoraj povsem zatajile. V Združenem kraljestvu, na Irskem in v velikem delu ZDA se zlasti mladi vse glasneje pritožujejo, da postajajo stanovanja zanje nedosegljiva. V času, ko je desničarski populizem v vzponu, so to vprašanje naslovili politiki levice. Andy Burnham, novi britanski premier, obljublja največ­ji program državne gradnje stanovanj v Veliki Britaniji po koncu druge svetovne vojne. Newyorški župan Zohran Mamdani pa si prizadeva za uvedbo nadzora nad najemninami. Toda ali so takšni načrti res odgovor na stanovanjsko krizo? Ali pa bi jo lahko celo še poglobili? Da bi to razumeli, moramo najprej razjas­niti, kaj stanovanjska kriza sploh je. Pritisk na ...