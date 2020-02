Kako se je kalila prva hladna vojna

Na Zahodu so nekateri preučevalci današnji dan razglasili za začetek prve hladne vojne, ruski zgodovinarji pa so zatrdili, da se je hladna vojna začela zato, ker Zahod ni spoštoval tega, kar se je med 4. in 11. februarjem 1945 v letovišču Jalta dogovorila velika trojica zmagovalcev proti nacizmu: ameriški predsednik Franklin Roosevelt, britanski premier Winston Churchill in sovjetski voditelj Josip Stalin.Srečanje na Krimu je bila druga od treh velikih konferenc med drugo vojno, na katerih so voditelji treh držav, ki jih je v nelagodno zavezništvo potisnil skupni boj proti nacizmu, usklajevali akcije in krojili povojno usodo ...