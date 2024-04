Kako se je nova svetovna ureditev povzpela na štiri kolesa

V nadaljevanju preberite:

Mednarodna razstava avtomobilov, ki vsaki dve leti poteka v Pekingu, je bila od nekdaj ogledalo položaja Kitajske v svetu. Ko so jo leta 1990 prvič pripravili, je bilo v tej državi komaj kakšnih 6 milijonov zasebnih vozil, obiskovalci so na sejmu v glavnem »pasli oči« na najnovejših in najdražjih evropskih, japonskih ter ameriških modelih.

To je bil čas velikega kitajskega omahovanja med reformami, ki so se po prvem desetletju zapletale v številne ovire, in konservativnostjo, ki se je znova prebujala. Čeprav povprečni državljan ni več sanjal o kolesu znamke »leteči golob«, ki je v dolgem obdobju komunističnega puritanstva veljalo za vrhunec zasebne lastnine, tudi želje malce premožnejših niso segle dlje od kakšne stare toyote ali Volkswagnove jette, in to zastarelega modela, ki so ga v Nemčiji prenehali izdelovati.

Zdaj je vse drugače, Kitajska se ozira že v nebo.