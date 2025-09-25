Kako se pripraviti na kralja tajfunov?

V nadaljevanju preberite:

Najmanj 17 ljudi je do srede zjutraj izgubilo življenje, ko je tajfun Ragasa zajel vzhodni okraj Hualian na Tajvanu. Ragasa se bo zapisal v zgodovino kot eden od najmočnejših vetrov. Pričakovati je, da bo žrtev še več, glede na to, da je 129 ljudi še vedno pogrešanih. Vojaki jih iščejo v blatu, ki je ostalo, ko se je zrušil naravno postavljen jez, izoblikovan iz drseče zemlje, tako da se je na prosto izlilo jezero z 68 milijoni ton vode.

Pred Tajvanom je tajfun Ragasa udaril ob obale Panuitana, otoka na severu Filipinov. Umrlo je najmanj deset ljudi.