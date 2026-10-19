Kako škodljivi so v resnici podatkovni centri za umetno inteligenco?

Razvoj umetne inteligence povečuje potrebo po podatkovnih centrih, ki porabijo velike količine električne energije in vode. Njihovo delovanje lahko prispeva k podnebnim spremembam, onesnaževanju zraka in hrupu v okolici.

Po septembrski anketi ameriške televizije CNN, ki jo je izvedla raziskovalna organizacija SSRS, skoraj 90 odstotkov Američanov ob širjenju podatkovnih centrov za umetno inteligenco občuti več skrbi kot navdušenja. Njihov vpliv na okolje je odvisen predvsem od lokacije, vira energije in uporabljene tehnologije, natančne ocene pa otežuje pomanjkanje preglednih podatkov tehnoloških podjetij.

Učenje in uporaba modelov umetne inteligence zahtevata veliko računske moči, s tem pa tudi električne energije. Po podatkih Mednarodne agencije za energijo (IEA) se je poraba elektrike v podatkovnih centrih za umetno inteligenco lani povečala za 50 odstotkov. Analiza organizacije Our World in Data ocenjuje, da so ti centri leta 2025 porabili približno 0,5 odstotka svetovne električne energije. Do leta 2030 naj bi njihov delež narasel na 1,5 odstotka.

Poraba je geografsko zelo skoncentrirana. Skoraj polovico električne energije, ki jo porabijo podatkovni centri po svetu, porabijo v ZDA. Po analizi ameriškega nacionalnega laboratorija Lawrence Berkeley bi lahko podatkovni centri do leta 2028 predstavljali do 12 odstotkov ameriške porabe elektrike.

Hrup, odvečna toplota in velika poraba vode so med težavami, zaradi katerih se skupnosti vse pogosteje sprašujejo o smiselnosti novih podatkovnih centrov. FOTO: Noah Berger/Reuters

Okoljski odtis je odvisen tudi od vira energije. Podatkovne centre po svetu še vedno večinoma napajajo fosilna goriva. Po podatkih IEA premog predstavlja približno 30 odstotkov njihove preskrbe z električno energijo, obnovljivi viri 27 odstotkov, zemeljski plin pa 26 odstotkov. Večja poraba fosilnih goriv povečuje izpuste toplogrednih plinov, dodatno skrb pa vzbujajo elektrarne na zemeljski plin, ki jih podjetja gradijo za lastne potrebe. Njihovo delovanje lahko povzroča tudi onesnaževanje zraka z dušikovimi oksidi in drobnimi delci.

Podatkovni centri potrebujejo vodo za hlajenje strežnikov, posredno pa jo porabljajo tudi pri proizvodnji elektrike. Njihov vpliv je zato odvisen od uporabljene tehnologije in razpoložljivosti vode na posameznem območju. Analiza Bloomberga iz leta 2025 je pokazala, da skoraj dve tretjini podatkovnih centrov, zgrajenih ali v gradnji v ZDA od leta 2022, stoji na območjih, kjer je voda že omejen vir.

Po analizi raziskovalcev z Univerze v Kaliforniji v Riversidu in drugih ustanov bi lahko ameriški podatkovni centri do leta 2030 neposredno porabili do 110 milijard galon vode na leto, kar je približno 416 milijard litrov. Skupna poraba je lahko še večja, če upoštevamo vodo, potrebno za proizvodnjo električne energije. Tehnološka podjetja medtem razvijajo učinkovitejše načine hlajenja, s katerimi želijo zmanjšati porabo.

Hrup, segrevanje okolice in elektronski odpadki

Vpliv podatkovnih centrov ni omejen na porabo naravnih virov. Hladilni sistemi, plinske turbine in rezervni generatorji povzročajo hrup, ki lahko moti prebivalce v bližini. Upravljavci lahko obremenitev zmanjšajo z zvočno izolacijo, strokovnjaki pa opozarjajo tudi na potrebo po ustreznejših predpisih.

Raziskovalci preučujejo tudi možnost, da bi odvečna toplota iz podatkovnih centrov povečala temperature v njihovi okolici. Študija znanstvenikov z Univerze zvezne države Arizona je v Phoenixu ugotovila, da je toplota iz podatkovnih centrov v soseskah v smeri vetra temperaturo zvišala za do štiri stopinje Fahrenheita oziroma približno 2,2 stopinje Celzija. Za zanesljivejšo oceno širših posledic so potrebne dodatne raziskave.

Podatkovni centri tekmujejo za elektriko in vodo, njihove potrebe pa lahko dodatno obremenijo lokalne skupnosti. FOTO: Michael M. Santiago/AFP

Pomemben del okoljskega odtisa nastane tudi pri pridobivanju surovin za polprevodnike in druge elektronske komponente. Rudarjenje lahko povzroča onesnaževanje zraka in vode, krčenje gozdov ter škoduje zdravju ljudi. Širjenje umetne inteligence bo povečalo tudi količino elektronskih odpadkov, pri katerih je pomembno pravilno ravnanje zaradi vsebnosti nevarnih snovi. Po podatkih Programa Združenih narodov za okolje se trenutno reciklira le približno petina elektronskih odpadkov.

Odločilne bodo politične in tehnološke izbire

Okoljski vplivi umetne inteligence niso vnaprej določeni. Zmanjšajo jih lahko uporaba nizkoogljičnih virov elektrike, učinkovitejše hlajenje, premišljena izbira lokacij in strožji nadzor nad porabo naravnih virov. Pomembno vlogo ima tudi večja preglednost tehnoloških podjetij glede porabe energije in vode ter vplivov njihovih dobavnih verig.

Kaveh Madani, direktor Inštituta Univerze Združenih narodov za vodo, okolje in zdravje, opozarja, da morajo odločevalci pred gradnjo novih podatkovnih centrov oceniti tudi njihove koristi za lokalno okolje. Med drugim morajo preveriti, koliko delovnih mest bodo ustvarili, kako bodo vplivali na lokalno gospodarstvo in ali bodo omejevali dostop do vode drugim uporabnikom, denimo kmetom.

Razvoj umetne inteligence tako prinaša okoljske kompromise, ki jih morajo države in lokalne skupnosti spremljati, urejati in omejevati. Obseg posledic bo odvisen tudi od tega, kako bodo družbe uskladile tehnološki razvoj z varovanjem okolja in potrebami prebivalcev.