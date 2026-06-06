Kako so subvencije osvojile Evropo

Za Gunnarja Groeblerja, izvršnega direktorja nemškega jeklarskega podjetja Salzgitter, je zmanjšanje emisij ogljika podobno mostu: gradnja je draga, nemogoče ga je prečkati brez podpore in nevarno zapustiti na pol poti. »Stopili smo na ta most, v nekaterih primerih smo bili celo potisnjeni nanj,« pravi Groebler, ko pojasnjuje, zakaj meni, da si njegovo podjetje zasluži delež od več deset milijard evrov državne pomoči, ki jo vsako leto dodelijo vlade EU. »Zdaj pa moramo poskrbeti, da se most ne bo nenadoma podrl in nas pustil viseti v praznini – dejansko moramo priti na drugo stran.« Po vsej Evropi vse več podjetij zagovarja podobno stališče.